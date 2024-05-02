Антикоррупционное садоводство: кого силовики посадили этой весной и почему — показываем на грядках

В этой иллюстрации мы взяли за основу реальное объявление для садоводов, но немного доработали его, добавив актуальной правоохранительной повестки Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Весна — время посадок. В Новосибирске в этом году фраза приобрела дополнительный смысл: на минувшие два месяца пришлось 14 громких задержаний, большинство из которых закончилось «посадкой» обвиняемых в СИЗО. Этой весной силовики бросились наводить порядок практически во всех основных сферах жизнедеятельности горожан: ЖКХ, строительство, спорт, транспорт и дороги, бизнес и власть. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов попытался систематизировать важные аресты, высадив фигурантов на грядки, а также выяснил, какие теории выдвигают в кулуарах, пытаясь объяснить всплеск антикоррупционной активности.



Грядка «Представители власти»

Стартом марафона громких арестов принято считать 20 марта — день проведения круглого стола с участием замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина. Именно тогда силовики сообщили о, пожалуй, самом крупном задержании текущей весны: министра ЖКХ Новосибирской области Дениса Архипова. Его мы считаем главной культурой на грядке «Представители власти».

На грядку попали чиновник областного правительства, экс-чиновник мэрии, бывший высокопоставленный силовик, женщина-генерал, налоговик и эксперт-строитель Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Денис Архипов сегодня коротает дни в следственном изоляторе. Министра обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.3 ст.295 УК РФ), которые он якобы допустил в отношениях с бывшим регоператором по вывозу мусора, компанией «Экология-Новосибирск» — той самой, которая по факту не справилась с реализацией масштабной реформы и вынуждена была уйти с рынка, накопив огромные долги перед подрядчиками-перевозчиками.

Когда министерству пришла пора истребовать банковскую гарантию компании в размере 220 миллионов рублей, его глава сначала отправил соответствующее прошение в банк, а неделю спустя по неизвестным пока причинам отозвал его. В результате бюджет не досчитался положенных по договору миллионов.



Денис Архипов в суде вину не признал Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











На время расследования причин и последствий инцидента чиновника отправили в СИЗО. Его, кстати, до сих пор не сняли с должности. Силовики полагают, что Денис Архипов действовал в интересах предпринимателей, в министерстве уверены, что в интересах областного бюджета: получив деньги из банка, чиновник якобы взял бы на себя долги «Экологии» перед перевозчиками, которые на тот момент оценивались в сумму около 800 миллионов рублей. Деньги пришлось бы брать из резервного фонда. При этом ни от предпринимателей, ни из бюджета перевозчики денег не получили до сих пор.

Не менее громким получился арест бывшего начальника Департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева. О его задержании тоже стало известно после судьбоносного прокурорского круглого стола. В отношении Васильева расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (ч.3 ст.285 УК РФ), а самого экс-чиновника отправили в следственный изолятор.

До назначения главой Дептранса мэрии Константин Васильев руководил одним из известных банков Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











По версии следствия, Константин Васильев принял недоработнную проектную документацию по строительству дороги-дублёра к жилмассиву «Плющихинский», которая обошлась бюджету в 48 миллионов рублей. По предъяленному обвинению ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ещё более крупный резонанс вызвал арест замглавы руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-полковника Елены Ягодкиной. Её задержали в Москве, но места на грядке она удостоена благодаря своему происхождению: родилась в Новосибирске, окончила аграрный университет, начинала карьеру инспектором таможенных платежей Новосибирской таможни.

В обвинении Ягодкиной — превышение полномочий (ч.3 ст.286 УК РФ). По версии следствия, генерал-полковник превысила полномочия при выдаче акцизных марок. Она якобы действовала в интересах двух коммерческих компаний, которые использовали акцизы для реализации контрафактной алкогольной продукции на российском рынке. По материалам дела, в результате госбюджет не досчитался более 1,2 миллиарда рублей в качестве неуплаченных налогов. Елена Ягодкина в суде свою вину не признала и заявила о желании помочь следствию в установлении истины.

Новосибирские силовики тем временем обратили внимание на местный рынок нелегального производства алкоголя, вернее, на его предполагаемую «крышу». 11 апреля сотрудники ФСБ задержали бывшего начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Новосибирской области Владимира Вялкова.

Ближайшие два месяца Владимир Вялков проведет в СИЗО Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











Его обвинили в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ) от подпольного дельца. По неподтвержденной информации, высокопоставленный на тот момент полицейский получил более 30 миллионов рублей за прикрытие незаконного бизнеса. Расследованием резонансного уголовного дела, которое может получить не менее громкое продолжение, занимаются сотрудники 5-го Следственного управления Следственного комитета РФ, которые напрямую подчиняются московскому руководству.



Налоговая сфера тоже не осталась за бортом антикоррупционной проверки. 24 апреля Кировский суд арестовал врио начальника отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции ФНС №19 Расифа Ибрагимли. Его тоже обвинили в получении особо крупной взятки (ч.6 ст.290 УК РФ).

Родственники Расифа Ибрагимли говорят, что налоговика подставили, но не спешат рассказывать, кто и почему Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











Аппетиты налоговика, по материалам дела, выглядят более умеренными, но для обывателя не менее возмутительными. По версии следствия, он запросил с новосибирского предпринимателя 12 миллионов рублей за подтасовку результатов камеральной проверки его бизнеса. Ибрагимли не имел прямых контактов с взяткодателем: общение и передачу денег он якобы организовал через посредников. После передачи первой части огромной взятки в размере 5 миллионов рублей сотрудники ФСБ задержали и посредника, и самого предполагаемого взяточника.

Еще одним, и, возможно, не последним персонажем на «властной грядке» в этом году оказался начальник отдела объектов образования регионального «Управления капитального строительства» (УКС) Михаил Полубатонов. Бюджетник оказался втянут в коррупционный скандал со строительством детского сада в Тогучине.

Михаил Полубатонов, по версии следствия, стал активным участником строительной аферы Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











По версии силовиков, чиновник подписал акт приёмки выполненных работ на объекте, которые по факту никто не выполнял. Речь идёт о замене грунта на строительной площадке на сумму около 40 миллионов рублей. В результате подрядчик — компания «Ликстрой» — потратила на работы не более 1,5 миллиона рублей, а остальные деньги якобы осели в карманах участников преступной схемы. Михаила Полубатонова обвинили в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и на время расследования поместили в следственный изолятор.

Грядка «Предприниматели»

Предпринимателей на грядке оказалось больше. В том числе потому, что в их ряды мы поместили бюджетников, которых, если верить обвинению, можно смело записывать в бизнесмены от власти: это руководители муниципальных и областных организаций, которые должны нести прибыль в бюджеты, а сами параллельно якобы набивали свои карманы. Напоминаем, что решение о виновности того или иного человека принимает только суд, и на стадии расследования все обвинения носят предположительный характер.

Эта грядка объединила бизнесменов от власти и предприимчивых бюджетников Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Самым заметным и в то же время таинственным задержанием в предпринимательской среде можно считать операцию силовиков против бизнесмена Мераби Тостиашвили. Официально о его аресте не сообщали, но несколько источников НГС, знакомых с ситуацией, сообщили, что бизнесмена отправили в СИЗО. Его обвинили в даче взятки (с.291 УК РФ), но кому и за что, пока не известно.



Мераби Тостиашвили называют известным «решалой», который в 90-е был плотно связан с новосибирским криминалитетом Источник: Николай Енин / livejournal.com











Мераби Тостиашвили в Новосибирске называют «очень крутым» и «очень богатым» человеком. По словам одного из собеседников НГС, речь идёт о взятке очень влиятельным людям, имена которых не разглашаются в интересах расследования.



Самым крупным арестованным бизнесменом от власти этой весной стал глава муниципального «Спецавтохозяйства» Андрей Зыков. Сотрудники ФСБ задержали бюджетника 1 апреля, и в этот день ему было совсем не до смеха. Силовики обвинили его в растрате миллионов (ч.4 ст.160 УК РФ), которые могли бы пополнить городскую казну. Суд поместил его в следственный изолятор.

Андрей Зыков может оказаться членом ОПГ, которая сформировалась вокруг муниципальных денег, полагают следователи Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











По версии следствия, Зыков заключил фиктивный договор с ИП, зарегистрированным на гражданскую супругу. Предметом договора стало перемещение грунта. Несмотря на то что в распоряжении МУП «САХ» имеется своя техника, директор якобы нанял ее со стороны и перевел на счета ИП почти 9 миллионов рублей. По бумагам работа была выполнена — на самом деле, уверены силовики, машины даже не выезжали из гаража. Полученные миллионы семья потратила на свои нужды, говорится в материалах дела.



По словам источника НГС, внимание силовиков к МУП «САХ» в первую очередь объясняется тем, что из Москвы пришло распоряжение тщательно проверить организации, которые используют труд мигрантов, в том числе нелегальных. В структуре МУП «САХ», уверяет собеседник, трудятся сотни приезжих из стран ближнего зарубежья. Кроме того, речь может идти о действиях Андрея Зыкова в составе некой ОПГ с участием влиятельных людей из «криминального мира», добавил источник.

Управленцы из сферы спорта тоже, по версии силовиков, показали свою удаль в зарабатывании денег. Безусловным лидером в списке по спортивным заслугам является олимпийский чемпион 1992 года по спортивной ходьбе Андрей Перлов. Его задержали 28 марта по вопросам финансовой деятельности в бытность директором футбольного клуба «Новосибирск».

Олимпийский чемпион Андрей Перлов впервые в своей жизни оказался за решёткой Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











Следователи полагают, что, руководя клубом, спортсмен проворачивал аферы с арендой футбольных полей по завышенным тарифам. Олимпийского чемпиона обвинили в крупном мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ) и на время расследования отправили в СИЗО. Многие посчитали меру пресечения для бывшего спортивного функционера слишком жёсткой, поскольку ущерб по уголовному делу не превышает 1 миллиона рублей. Тем не менее суд посчитал, что, оставаясь на свободе, Андрей Перлов может повлиять на свидетелей или вовсе попытаться избежать правосудия, поэтому определил его в камеру следственного изолятора.

Ещё один спортивный функционер зарабатывал деньги на аренде бассейнов, полагают следователи. Речь о директоре школы олипийского резерва «Центр водных видов спорта» Дмитрии Оленикове.

Дмитрий Олеников свою вину не признал Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области











По версии следствия, с 2020 года Дмитрий Олеников оплачивал бюджетными деньгами аренду бассейна в Центральном районе Новосибирска, при этом спортивная школа им не пользовалась. Из казны таким образом на содержание бассейна было потрачено около 6 миллионов рублей. Занятия по плаванию для детей в указанном бассейне проводила коммерческая организация, руководитель которой якобы передавал Оленикову взятки — всего около 1,4 миллиона рублей. Бизнесмена от спорта обвинили в особо крупном взяточничестве (ч.6 ст.290 УК РФ) и растрате бюджетных денег (ч.4 ст.160 УК РФ).

5 апреля силовики сообщили о задержании нескольких предпринимателей, которые похитили десятки миллионов рублей на выполнении госконтракта в строительной сфере. Речь о возведении детского сада в Тогучине, на котором, по версии следствия, погорел начальник УКСа Михаил Полубатонов.

Владимир Дятлов коротает дни в СИЗО, Наталья Фазлыева — под домашним арестом Источник: Павел Тиунов / NGS.RU











Под прицел борцов с коррупцией попали предприниматели Владимир Дятлов и Наталья Фазлыева. Первого силовики называют фактическим руководителем компании «Ликстрой», вторую — номинальным. Дятлов, по версии следствия, направил в УКС документы по «замещению грунта» на строительной площадке, убеждая бюджетников, что работы были проведены на сумму более 40 миллионов рублей. Наталью Фазлыеву задержали как единственного учредителя компании. Вместе с Михаилом Полубатоновым, который подписал документы, они стали фигурантами уголовного дела о крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Наконец, отдельное направление антикоррупционного фронта сосредоточилось на двух бывших бюджетниках с замашками ушлых коммерсантов. Оба раньше имели отношение к организации дорожного движения, на которое ежегодно выделяют огромные деньги. Бывший начальник МКУ «Горсвет» Константин Анакин и экс-руководитель областного «Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения» Дмитрий Мальцев, по версии следствия, обогатились на светофорах.

Константина Анакина и Дмитрия Мальцева на время расследования отправили под домашний арест Источник: Александр Ощепков / NGS.RU, читатель НГС











Силовики выяснили, что в 2017–2018 годах Анакин и Мальцев, руководя бюджетными организациями, заключили контракты с частными компаниями на обслуживание светофоров в Новосибирске. Общая сумма договоров составила 50 миллионов рублей, при этом, согласно материалам дела, в результате услугу никто не предоставил, а деньги осели в карманах заинтересованных лиц. Уголовное дело расследуют по факту совершенного мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

Кто садовод?

В кулуарах ходит много версий о том, почему антикоррупционная работа набрала в Новосибирске столь стремительный темп. Отмечая, что посадки начались в аккурат после президентских выборов, заинтересованные новосибирцы выдвигают самые смелые гипотезы о причинах уголовного преследования того или иного чиновника или коммерсанта, отмечает директор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» Андрей Кузнецов. Нередко версии откровенно граничат с конспирологическими теориями.

— Обсуждаются, например, версии, связанные с конфликтом разных центров политического влияния по поводу кандидатур на пост мэра Новосибирска. Также с выборами мэра связывают уголовные дела против бывших муниципальных руководителей — якобы это векторы для обновления команды в городской администрации. Кроме того, обсуждается версия передела мусорного рынка с использованием ресурса силовиков. Говорят про подкоп под руководство министерства строительства и много ещё про что, включая «перебивку крыш» непосредственно в правоохранительных структурах, — пояснил эксперт.

Уголовные дела минувших недель, по его словам, имеют один знаменатель: практически все они заведены по материалам проверок ФСБ, проведенных в прошлом. По неофициальной информации, под уголовное преследование этой весной могло попасть куда больше чиновников, поскольку формальные поводы для этого имеются.

— Сдерживающим фактором для «волны террора» является опасение тотальной демотивации: может оказаться, что некому будет работать. Чиновники прекратят брать на себя любую ответственность за решения, а завлекать на госслужбу руководителей со стороны станет совершенно невозможно из-за уголовных рисков, — обрисовал Андрей Кузнецов ещё одну версию.

Кто и по каким принципам принимает решение, когда и в каком количестве давать ход уголовным делам против чиновников, непонятно, добавляет эксперт, при этом сомневаясь, что такой центр влияния вообще существует. По его мнению, система, скорее всего, действует по принципу «кампанейщины», которая порой набирает избыточный оборот.

Нынешняя весна в Новосибирске также оказалась богата и на громкие судебные решения. Например, завершилось рассмотрение дела о «медицинской ОПГ», которая вывела больше миллиарда рублей из бюджетных средств, потраченных на закупку медпрепаратов, оборудования и комплектующих для нужд Национального научно-исследовательского медцентра имени Мешалкина.

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