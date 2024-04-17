Гнали на красный: кто замешан в афере с бюджетными деньгами на светофоры — через их руки проходили миллиарды

Силовики уверены, что в течение нескольких дет светофоры в Новосибирске никто не обслуживал должным образом Источник: Юрий Орлов / Городские порталы











Накануне силовики задержали двух бывших чиновников, руководивших бюджетными организациями в сфере дорожного благоустройства Новосибирска. Константин Анакин и Дмитрий Мальцев, по версии следствия, вывели 50 миллионов рублей, которые должны были пойти на обслуживание светофоров. По делу также проходит бывший начальник Департамента транспорта мэрии Роман Дронов. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов собрал всё, что известно о фигурантах нового громкого коррупционного скандала.



Утром 16 апреля первой прогремела новость о задержании бывшего начальника Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова. Полицейские увезли чиновника на допрос, что повлекло за собой слухи о его грядущем аресте. Главные действующие лица до определенного момента оставались за кадром. По большому счёту потому, что непосвященному читателю их имена ничего не скажут.

Бывший руководитель МКУ «Горсвет» Константин Анакин и экс-начальник ГБУ НСО «Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение» (СМЭУ) Дмитрий Мальцев. Сегодня их объединяет обвинение в особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ). По версии следствия, в 2017–2018 гг. они, руководя бюджетными организациями, заключили контракты с частными компаниями на обслуживание светофоров в Новосибирске. Общая сумма договоров составила 50 млн рублей, при этом, уверены силовики, в результате услугу никто не предоставил, а деньги осели в карманах заинтересованных лиц.



Статус Романа Дронова по уголовному делу не известен. Накануне в прокуратуре поясняли, что чиновника увезли на допрос, а вопрос о его задержании на 48 часов в порядке ст. 91 УПК («Основания задержания подозреваемого») не решён. Остановимся на каждом участнике очередного коррупционного скандала поподробнее.



Константин «Горсвет» Анакин

Константину Анакину 57 лет, и в открытых источниках есть возможность отследить его профессиональный путь. В 2004 году он встал во главе Муниципального казенного учреждения «Горсвет» и не покидал кресло руководителя организации следующие 15 лет.

За всю историю своего существования муниципальное предприятие выступило заказчиком работ на общую сумму более 1,8 млрд рублей. Большинство конкурсов логично связано с обслуживанием дорожной инфраструктуры. В контексте произошедших событий особый интерес вызывают аукционы на обслуживание светофорных объектов.

По данным сервиса «Конутр.Фокус», в 2018 году «Горсвет» заключил несколько договоров на общую сумму около 50 млн рублей с областным СМЭУ, которое в каждом случае выступало единственным участником аукциона. Руководил бюджетным предприятием на тот момент Дмитрий Мальцев.

Константин Аракин долго не открывал дверь полицейским Источник: Пресс-служба ГУ МВД по НСО

«Горсвет» был ликвидирован как самостоятельная организация в 2019 году по решению мэра Новосибирска Анатолия Локтя. Предприятие слилось с МБУ «Городской центр организации дорожного движения», которым Константин Анакин успел поуправлять в 2020 году в течение семи месяцев в качестве исполняющего обязанности руководителя. Сегодня учреждение возглавляет бывший вице-мэр Валерий Жарков.



Константин Анакин на сегодняшний день переквалифицировался в предприниматели. Он является учредителем и директором компании «Энергосветстрой». Компания занимается монтажом наружного освещения на городских улицах, получая заказы от МБУ «Городской центр организации дорожного движения», которым некогда руководил сам Анакин. По итогам 2023 года «Энергосветстрой» освоил почти 10 миллионов рублей из бюджета, зафиксировав чистую прибыль в районе 423 тысяч рублей.

Константин Анакин задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения на время расследования дела о мошенничестве.

Дмитрий «СМЭУ» Мальцев

Если Константин Анакин начал карьеру с госслужбы и закончил предпринимательством, то у Дмитрия Мальцева всё наоборот. Ему 49 лет, и в середине 2000-х он сначала заявил себя, как бизнесмен. По данным сервиса «Контур.Фокус», в 2005 году Мальцев стал учредителем компании «КИЯ-К». Судя по сохранившимся судебным решениям, фирма занималась закупкой, хранением и поставкой алкогольной продукции. При этом помещения для бизнеса организация брала в аренду у Департамента имущественных отношений мэрии и завода им. Чкалова. Арендодателям впоследствии пришлось высуживать платежи в Арбитражном суде.

Компания была ликвидирована в 2012 году, а через три года Дмитрий Мальцев оказался руководителем муниципального «Дорожно-эксплуатационного учреждения №1», которым руководил в течение следующих четырёх лет. Профиль организации — строительство и обслуживание дорожной сети. За всю историю существования через бюджетное предприятие прошли 6,8 млрд рублей, которые были распределены по подрядчикам.

Визит силовиков оказался для Мальцева полной неожиданностью Источник: Пресс-служба ГУ МВД по НСО

Примечательно, что будучи директором «ДЭУ-1», Мальцев берёт на себя ещё одну должность в другом госучреждении. В 2017 году он становится начальником областного «СМЭУ». Предприятие, учрежденное правительством НСО, занимается эксплуатацией автомобильных дорог и автомагистралей. Реорганизовано в 2020 году в областной «Центр организации дорожного движения». В этом же году Мальцев оставляет кресло чиновника.



В 2022 году имя Дмитрия Мальцева мелькает в составе руководителей компании «СТС-Плюс» — одной из крупных коммерческих организаций, которая занимается строительством дорог. За свою 8-летнюю историю компания освоила 2,1 млрд рублей из бюджета, при этом демонстрируя невысокую доходность. Например, по итогам 2023 года при выручке в 104,4 млн рублей прибыль зафиксирована на уровне 267 тысяч рублей.

Дмитрий Мальцев задержан. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения на время расследования дела о мошенничестве.



Роман «Дептранс» Дронов

Роману Дронову 49 лет, вся его профессиональная жизнь связана со сферой транспорта. В 1995 году он пришёл работать в «Новосибирский метрополитен» на должность помощника водителя дрезины.

— Затем он был дежурным по станции, дежурным станционного поста централизации, поездным диспетчером, инженером, главным диспетчером, главным инженером, начальником службы движения, заместителем начальника метрополитена, заместителем начальника метрополитена (по безопасности), заместителем начальника метрополитена по обеспечению деятельности, — говорилось на сайте городской администрации.

В 2017 году Дронова назначили на пост начальника Департамента транспорта мэрии Новосибирска. Его руководство совпало, в том числе, с затянувшимся строительством станции метро «Спортивная». Весной 2021 года Дронову пришлось сложить полномочия. По информации РБК-Новосибирск, причиной увольнения стали «накопившиеся претензии со стороны горожан и депутатского корпуса».

Роман Дронов лишился должности в мэрии якобы ро требованию горожан и депутатов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В том же 2021 году Роман Дронов возглавил муниципальное предприятие «Новосибгортранс» — пример прибыльной бюджетной организации. По итогам 2023 года выручка составила 1,4 млрд рублей, чистая прибыль — более 473 млн рублей. Параллельно сегодня Дронов является президентом «Транспортного союза Сибири».



Редакция НГС выясняет статус Романа Дронова по делу о мошенничестве.