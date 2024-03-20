В Новосибсрке задержали экс-главу департамента транспорта Константина Васильева

В Новосибирске задержан бывший глава департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Константин Васильев. Об этом стало известно 20 марта. Он стал фигурантом дела о злоупотреблении должностными полномочиями.
— Уголовное дело возбудили после прокурской проверки, по статье 285 УК РФ,— сообщил источник НГС.
Константин Васильев смненил на посту главы дептранса Романа Дронова. Он занимал пост с 1 октября 2021 года.
Константин Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного маршала авиации Вершинина К. А., специальность — «командная тактическая авиация», квалификация — летчик-инженер. В 2003 году он учился в СибАГСе. Работал в ПАО «Бинбанк», в ГК «Агентство по страхованию вкладов». С 2015 года работает в ОАО КБ «Акцепт». Изначально был исполнительным директором, позже стал председателем.
Константин Васльев покинул пост в декабре прошлого года.
Сегодня также стало известно о задержании министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями.