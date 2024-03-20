«В министерстве идут обыски»: в чем заподозрили министра ЖКХ Новосибирской области

Наказание по статье предусматривает заключение на срок до 10 лет Источник: mjkh.nso.ru, Александр Ощепков / NGS.RU











Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом рассказал сегодня источник НГС.



— Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской федерации, если это повлекло тяжкие последствия). Дело расследует главное следственного управление ГУ МВД России по Новосибирской области, в министерстве сейчас проводятся обыски, — рассказал источник.

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание до 10 лет колонии и запрет занимать государственные должности на срок три года.

Ранее другой источник сообщил журналистам о том, что задержание министра связано с деятельностью компании «Экология-Новосибирск».

В пятницу, 22 марта Центральный районный суд Новосибирска должен избрать главному коммунальщику области меру пресечения.

По информации на сайте правительства Новосибирской области, Денис Архипов родился в 1976 году. С 2003 по 2014 год замещал должности государственной гражданской службы Новосибирской области. Занял пост министра ЖКХ в 2018 году.



Ранее НГС писал о том, какой приговор вынесли в Москве экс-министру Михаилу Абызову. Он был одним из самых богатых людей Новосибирска, а потом попал под следствие по подозрению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества.

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