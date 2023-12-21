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Суд вынес приговор экс-министру Михаилу Абызову. Рассказываем, сколько он проведет в тюрьме

Его обвиняют в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества

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С учетом СИЗО Абызову осталось провести в колонии 8 лет

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Экс-министра Михаила Абызова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Преображенский суд Москвы, передает корреспондент MSK1.RU из зала суда. С учетом ареста ему осталось сидеть 8 лет.

— Суд признал Абызова М. А. виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, (мошенничество), ч. 1 ст. 210 (создание преступного сообщества), двух преступлений по п. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, полученных преступным путем), ст. 289, ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), по совокупности преступлений окончательно назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе московских судов.

Его признали виновным по статьям о создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), особо крупном мошенничестве (ст. 159 УК), незаконном участии в предпринимательстве (ст. 289 УК) и отмывании преступных доходов (ст. 174.1 УК).

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Сообщникам Абызова, бизнесмену Степановой Н. В., юристу Русаковой М. В., сотрудникам энергетического комплекса Новосибирской области Ильичевой С. Н., Пелипасовой А. Н., Власовой Р. Д., Балан Я. Н., Фрайденберг Г. А., Роженковой О. Г., Заяц Е. А. и Пикаловой И. В., назначили сроки наказания от 7 до 18,5 года лишения свободы. Приговор читали трое судей.

Обвинение просило для политика 19,5 года колонии строгого режима, штраф 470 миллионов рублей, лишить его ордена Дружбы и на пять лет запретить выполнять распорядительные функции и занимать соответствующие должности. Сообщникам Абызова прокурор требовал от 7 лет до 18,5 года колонии.

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Бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова задержали 26 марта 2019 года. Его обвинили в том, что он с сообщниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го обманул акционеров энергетических компаний — ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» — и похитил четыре миллиарда рублей. По уголовному делу проходят 12 человек — бывшие топ-менеджеры его бизнес-структур.

Вместе с этим против Абызова возбудили уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности. По словам адвоката экс-министра, сегодня сумма иска против него — 32 миллиарда рублей.

MSK1.RU подробно разбирался, в чем обвиняют экс-политика Михаила Абызова.

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* Признан иностранным агентом в РФ.

Михаил АбызовОткрытое правительствоЭкс-министрПриговор
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