Суд вынес приговор экс-министру Михаилу Абызову. Рассказываем, сколько он проведет в тюрьме

Бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова задержали 26 марта 2019 года. Его обвинили в том, что он с сообщниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го обманул акционеров энергетических компаний — ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» — и похитил четыре миллиарда рублей. По уголовному делу проходят 12 человек — бывшие топ-менеджеры его бизнес-структур.