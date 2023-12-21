Суд вынес приговор экс-министру Михаилу Абызову. Рассказываем, сколько он проведет в тюрьме

Экс-министра Михаила Абызова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Такое решение вынес Преображенский суд Москвы, передает корреспондент MSK1.RU из зала суда. С учетом ареста ему осталось сидеть 8 лет.
— Суд признал
Его признали виновным по статьям о создании организованного преступного сообщества (
Сообщникам Абызова, бизнесмену
Обвинение просило для политика 19,5 года колонии строгого режима, штраф 470 миллионов рублей, лишить его ордена Дружбы и на пять лет запретить выполнять распорядительные функции и занимать соответствующие должности. Сообщникам Абызова прокурор требовал от 7 лет до 18,5 года колонии.
Бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова задержали 26 марта 2019 года. Его обвинили в том, что он с сообщниками с апреля 2011 года по ноябрь 2014-го обманул акционеров энергетических компаний — ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети» — и похитил четыре миллиарда рублей. По уголовному делу проходят 12 человек — бывшие топ-менеджеры его бизнес-структур.
Вместе с этим против Абызова возбудили уголовные дела по фактам отмывания денежных средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности. По словам адвоката экс-министра, сегодня сумма иска против него — 32 миллиарда рублей.
MSK1.RU подробно разбирался, в чем обвиняют экс-политика Михаила Абызова.
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* Признан иностранным агентом в РФ.