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Мэр Новосибирска уволил начальника дептранса Константина Васильева

Анатолий Локоть подписал распоряжение 15 декабря

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Недавно Васильева отчитали из-за плохой уборки дорог

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Мэр Новосибирска уволил начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса Константина Васильева. Об этом сообщили в городской администрации.

— Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал распоряжение об увольнении начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константина Васильева с 15 декабря 2023 года, — сообщили в телеграм-канале мэрии.

12 декабря депутат горсовета Андрей Гудовский сообщил, что рекомендация об увольнении Константина Васильева может быть выполнена в течение двух недель, до сессии Горсовета 21 декабря. Депутаты рекомендовали мэру уволить начальника дептранса из-за большого количества претензий к транспортной сфере.

Мэр Новосибирска недавно отчитал Васильева из-за плохой уборки дорог после обильных снегопадов. На уборку выезжали 26 тяжелых грейдеров, но больше половины сошли из-за поломок. Анатолий Локоть заявил, что проблемы с техникой — вина дептранса.

Константина Васильева назначили на должность 1 октября 2021 года, ранее он был председателем правления АО «Банк Акцепт». Васильев в 1992 году окончил Барнаульское высшее военное авиационное училище летчиков имени Главного маршала авиации Вершинина К. А., специальность — «командная тактическая авиация», квалификация — летчик-инженер. В 2003 году он учился в СибАГСе.

Ранее пост занимал Роман Дронов, его также уволили.

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