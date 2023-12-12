«Вопрос решится до сессии горсовета»: что известно о возможном увольнении главы новосибирского дептранса

— Захаров сказал, что вопрос решится до сессии 21 декабря. Каким образом, нам непонятно, — уточнили в пресс-центре.



Редакция также отправила запрос в мэрию.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил депутатов не обсуждать на сессии увольнение начальника дептранса.