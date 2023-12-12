«Вопрос решится до сессии горсовета»: что известно о возможном увольнении главы новосибирского дептранса

Рекомендация об увольнении Константина Васильева, начальника новосибирского дептранса, может быть выполнена в течение двух недель. 12 декабря об этом корреспонденту НГС сообщил депутат горсовета Андрей Гудовский.
В ноябре на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления (ее возглавляет Гудовский) депутаты рекомендовали мэру уволить начальника дептранса из-за множества претензий к транспортной сфере.
По словам Гудовского, двухнедельный срок, в который может быть исполнена рекомендация, озвучил заместитель мэра Геннадий Захаров на заседании комиссии 11 декабря 2023 года.
— Я могу только предположить, почему именно такой срок. Во-первых, комиссия предложила это в ноябре, то есть пройдет около месяца. По закону же должны отвечать на обращение как раз в течение этого времени. Как раз мы в рамках закона и действуем. <...> Это мое предположение. При этом вопрос не стоит сильно срочно. Мы высказали рекомендацию, но кадровые полномочия — это полномочия мэра, и мы ждем его реакцию, — уверяет Андрей Гудовский.
В пресс-центре Совета депутатов предоставили другую информацию по дате, но тоже со ссылкой на Захарова.
— Захаров сказал, что вопрос решится до сессии 21 декабря. Каким образом, нам непонятно, — уточнили в пресс-центре.
Редакция также отправила запрос в мэрию.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть попросил депутатов не обсуждать на сессии увольнение начальника дептранса.