«Тебя убьют, а ты некрасивая!» Юрист и мама двоих детей рассталась с мужем и отправилась на СВО

Татьяна не боится, что ее осудят за укладку и макияж: ей важно выглядеть хорошо на службе Источник: предоставлено Татьяной Бронских











Известная екатеринбургская зоозащитница Татьяна Бронских полтора года назад в корне изменила свою жизнь. Неожиданно для своих близких она вступила в ряды частной военной компании и отправилась в зону спецоперации. Из-за этого ей даже пришлось расстаться с мужем, который не поддержал ее решение. Татьяна рассказала E1.RU, через что ей пришлось пройти и почему она не жалеет о своем выборе.



На фотографиях с СВО Татьяна выглядит так, будто примерила чужую военную форму. У нее уложены волосы, наращены ресницы и накрашены брови. На службе, признается женщина, она следит за внешностью лучше, чем в обычной гражданской жизни, и на это у нее есть причины.

— Я еще когда волонтерила и приезжала в Луганск, в Донецк, общалась с девчонками местными. Прихожу в обычный магазин, девочка с маникюром, с педикюром, ресницы — всё сделано. Я говорю: «Девчонки, у вас тут такая ситуация напряженная, а вы держите себя в красоте». Они говорят: «Ну да. А если тебя убьют, а ты некрасивая?» — поделилась Татьяна. — И для меня это стало важным. Я хочу, что если уж меня убьют, то чтобы в гробу я была красивая. Может быть, это звучит страшно, но я уже привыкла.

Женской формы для Татьяны не нашлось, ей выдали мужской зимний комплект. Покупать обувь и летнюю форму пришлось самой Источник: предоставлено Татьяной Бронских











Татьяне 49 лет. По образованию она юрист, долгие годы работала волонтером и спасала животных, в том числе возила больных четвероногих из Луганска и Донецка. Когда началась спецоперация, решила, что людям она нужнее.



— Я прошла отбор, поступила в ЧВК. Но это было очень непросто. Я проходила отбор, как и все бойцы. Наравне, — поделилась Татьяна. — Я работала тактическим медиком, ходила на передовой в составе штурмовых отрядов. Болезни у людей и животных одни, как и лекарства, так что медицину я знала по опыту. В июле я заключила контракт с Министерством обороны и пошла медиком — фельдшером роты. Сейчас я готовлю группы эвакуации. Обучаю бойцов самопомощи и взаимопомощи.

До спецоперации Татьяна помогала животным, а теперь — военным Источник: предоставлено Татьяной Бронских











Дома участницу СВО ждут мама, две дочки и внук. Родные за нее очень переживают. Они были против ее службы, но со временем им пришлось смириться. А вот супруг Татьяны не принял ее решения. Следом за воинским контрактом женщине пришлось подписать заявление о расторжении брака.



В 2021 году, поделилась Татьяна, они с мужем пережили серьезное испытание: он попал в смертельное ДТП. Выжил, но впал в кому и получил серьезные травмы. Супруга выходила его после аварии и вскоре после этого сообщила, что уходит на СВО. Тогда отношения и дали трещину.

Рассказывая об этом, Татьяна заметно заикается. Нарушение речи — одно из последствий контузий.



— Это уже мелочи. Первые два месяца я вообще не разговаривала. У меня вообще речь пропала. Один глаз смотрел вправо верх, а второй влево вниз — было полное косоглазие, я плохо слышу. А так сейчас уже я в норме, — говорит Татьяна. — Я имею три осколочных ранения и пять контузий, и сразу понимала, что это может быть мой билет в один конец. Но я стараюсь сделать всё, что могу, и я знаю, что никто из моих ребят не скажет про меня плохого.

Сейчас Татьяна находится в Брянской области, но мечтает снова оказаться на передовой. Правда, пока ей отказывают в этом, а ее воинский контракт истекает 30 июля.

— Запрета на то, чтобы женщины служили на передовой, нет, но командование относится к этому осторожно и старается женщин на линию боевого соприкосновения не отправлять, — рассказал E1.RU депутат Государственной думы Максим Иванов. — Если она обратится к нам, мы постараемся посодействовать.

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