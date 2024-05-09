Танки в городе и перекрытые улицы. Как в Москве празднуют День Победы: онлайн-репортаж

Несмотря на сообщения о том, что власти Москвы отказались от проведения традиционного фейерверка на День Победы, салют всё же запустят. Он пройдет на Воробьевых горах, сообщили ТАСС в пресс-службе спорткомплекса.



Из-за мероприятия канатная дорога изменит свой график работы — она закроется в 21:00.



— В День Победы Московская канатная дорога откроется с 11:00. В связи с подготовкой и проведением праздничного салюта в целях безопасности с 16:00 до 20:30 для посадки и высадки пассажиров будет работать только станция «Воробьевы горы», — говорится в сообщении пресс-службы.

