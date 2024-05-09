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Город онлайн-трансляция Танки в городе и перекрытые улицы. Как в Москве празднуют День Победы: онлайн-репортаж

Танки в городе и перекрытые улицы. Как в Москве празднуют День Победы: онлайн-репортаж

Показываем и рассказываем, что происходит в городе 9 Мая

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Сегодня в Москве отмечают 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Главное шествие войск и техники пройдет в Москве на Красной площади. Мы рассказываем и показываем, что происходит на улицах столицы, и ведем прямую трансляцию.

Присылайте фото и видео происходящего на улицах Москвы и делитесь кадрами того, как вы празднуете 9 Мая.
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Вера Борисова

А будет ли салют?

Несмотря на сообщения о том, что власти Москвы отказались от проведения традиционного фейерверка на День Победы, салют всё же запустят. Он пройдет на Воробьевых горах, сообщили ТАСС в пресс-службе спорткомплекса.

Из-за мероприятия канатная дорога изменит свой график работы — она закроется в 21:00.

— В День Победы Московская канатная дорога откроется с 11:00. В связи с подготовкой и проведением праздничного салюта в целях безопасности с 16:00 до 20:30 для посадки и высадки пассажиров будет работать только станция «Воробьевы горы», — говорится в сообщении пресс-службы.

Наблюдать за праздничным салютом можно будет возможно на панорамной событийной площади Аллеи спортивной славы комплекса «Воробьевы горы» (впервые после ее открытия) и смотровой площадке МГУ.

Вера Борисова

Шесть станций метро в центре Москвы 9 мая будут работать только на вход и пересадку, сообщили в столичном дептрансе.

  • С 05:30 до окончания перекрытий станции «Площадь Революции», «Охотный ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Арбатская» Арбатско-Покровской линии будут работать только на вход и пересадку;

  • «Библиотека имени Ленина» будет работать только на пересадку;

  • также возможны ситуативные ограничения на других станциях метрополитена по требованию полиции.

Вера Борисова

Проблемы со связью 

Перед началом Парада Победы в Москве начались проблемы с навигацией и связью. По словам некоторых таксистов, с момента начала перекрытий в центре города пользоваться GPS стало практически невозможно в районе Волгоградского проспекта и Садового кольца.

— Всё уже заглушили. Ничего не работает. В инаугурацию такая же проблема была. Ни связь, ни интернет не работали. Всё выключили, — поделился с MSK1.RU водитель.

Вера Борисова

Какие улицы перекроют

Во время празднования Дня Победы в Москве будет перекрыта половина МКАД, введены ограничения на нескольких улицах. Кроме того, закроют ряд подземных пешеходных переходов. А несколько станций метро будут работать только на вход и пересадку.

Движение будет закрыто:

  • с 05:00 до окончания мероприятия на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца;

  • с 05:30 до окончания мероприятия на ряде центральных улиц и набережных. А именно: на улице Петровка, Солянка, Оружейный переулок, Тверская, Гашека, Большая Никитская, 2-я Брестская, Кремлевская набережная, Устьинская набережная;

  • с 10:00 до окончания мероприятия будет повторно закрыто движение на Волгоградском проспекте и части Садового кольца;

Также в районе Таганской площади будет организовано двустороннее движение с 05:00 до 13:00.

Подземные пешеходные переходы будут закрыты:

  • с 05:00 до окончания мероприятия на участке Волгоградского проспекта, Садового кольца — от станции метро «Таганская» до метро «Маяковская», а также на Тверской улице — от станции метро «Маяковская» до станции метро «Охотный ряд»;

  • с 10:00 до окончания мероприятия на участке Садового кольца — от станции метро «Маяковская» до улицы Новый Арбат и на улице Новый Арбат;

Подземный пешеходный переход в районе станции метро «Маяковская» будет открыт.

Вера Борисова

Садовое кольцо перекрыто полностью. Техника, которая будет участвовать в параде, выехала с базы в Печатниках в сторону центра. Больше фото собрали в отдельном фоторепортаже.

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9 Мая День Победы Красная площадь Военная техника
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