На парад ходите, а историю не знаете? Попробуйте ответить на 10 вопросов о Великой Отечественной войне

Покинув школьную скамью, многие люди навсегда перестают интересоваться историей. И через несколько лет забывают почти всё даже о таких важнейших событиях, как Великая Отечественная война. Мы говорим про вас? Если нет, то вы наверняка справитесь с этими вопросами про войну. Ну что, вперед — узнавать, кто как помнит историю?
- По Онежскому
- По Белому
- По Таймырскому
- По Ладожскому
- 3
- 5
- 10
- 15
- Тихий ужас
- Советская фурия
- Ночная ведьма
- Леди смерть
- Эрхард Мильх
- Эрвин Роммель
- Фридрих Паулюс
- Федор фон Бок
- Совет труда и обороны
- Государственный комитет обороны
- Ставка Верховного главнокомандования
- Народный комиссариат обороны СССР
- Иван Степанович Конев
- Климент Ефремович Ворошилов
- Георгий Константинович Жуков
- Константин Константинович Рокоссовский
- В Свердловск
- В Пермь
- В Ташкент
- В Москву
- Под Прохоровкой
- Под Москвой
- Под Брянском
- Под Орлом
- 22 мая
- 23 мая
- 24 июня
- 9 мая
- 8 мая 1945 года
- 25 января 1955 года
- 9 мая 1945 года
- 23 апреля 1947 года