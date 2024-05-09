На парад ходите, а историю не знаете? Попробуйте ответить на 10 вопросов о Великой Отечественной войне

Покинув школьную скамью, многие люди навсегда перестают интересоваться историей. И через несколько лет забывают почти всё даже о таких важнейших событиях, как Великая Отечественная война. Мы говорим про вас? Если нет, то вы наверняка справитесь с этими вопросами про войну. Ну что, вперед — узнавать, кто как помнит историю?

