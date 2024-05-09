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Развлечения тест На парад ходите, а историю не знаете? Попробуйте ответить на 10 вопросов о Великой Отечественной войне

На парад ходите, а историю не знаете? Попробуйте ответить на 10 вопросов о Великой Отечественной войне

Сейчас выясним, кто что запомнил со школы

1 435
4 комментария
Неужели каждый год парад Победы смотрят те, кто ничего не знает о Великой Отечественной?

Покинув школьную скамью, многие люди навсегда перестают интересоваться историей. И через несколько лет забывают почти всё даже о таких важнейших событиях, как Великая Отечественная война. Мы говорим про вас? Если нет, то вы наверняка справитесь с этими вопросами про войну. Ну что, вперед — узнавать, кто как помнит историю?

ТЕСТ
1 / 10
По какому озеру в Ленинград проходила Дорога жизни?
  • По Онежскому
  • По Белому
  • По Таймырскому
  • По Ладожскому
2 / 10
Сколько вражеских самолетов нужно было сбить советскому летчику, чтобы получить звание Героя Советского Союза?
  • 3
  • 5
  • 10
  • 15
3 / 10
Как в прессе называли советского снайпера Людмилу Павличенко?
  • Тихий ужас
  • Советская фурия
  • Ночная ведьма
  • Леди смерть
4 / 10
Какой немецкий фельдмаршал сдался советским войскам в Сталинграде?
  • Эрхард Мильх
  • Эрвин Роммель
  • Фридрих Паулюс
  • Федор фон Бок
5 / 10
Как назывался высший государственный орган СССР времен Великой Отечественной войны?
  • Совет труда и обороны
  • Государственный комитет обороны
  • Ставка Верховного главнокомандования
  • Народный комиссариат обороны СССР
6 / 10
Кто командовал советскими войсками в битве за Москву?
  • Иван Степанович Конев
  • Климент Ефремович Ворошилов
  • Георгий Константинович Жуков
  • Константин Константинович Рокоссовский
7 / 10
В какой город в июле 1941 года эвакуировали Эрмитаж?
  • В Свердловск
  • В Пермь
  • В Ташкент
  • В Москву
8 / 10
Где состоялось крупнейшее танковое сражение Великой Отечественной войны?
  • Под Прохоровкой
  • Под Москвой
  • Под Брянском
  • Под Орлом
9 / 10
Когда прошел Парад Победы 1945 года?
  • 22 мая
  • 23 мая
  • 24 июня
  • 9 мая
10 / 10
Когда был подписан указ о прекращении состояния войны между Германией и СССР?
  • 8 мая 1945 года
  • 25 января 1955 года
  • 9 мая 1945 года
  • 23 апреля 1947 года

ПО ТЕМЕ
Тест История Великая Отечественная война Знания 9 Мая День Победы
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