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Дороги и транспорт «Жутковато выходить»: почему на «Зыряновской» трамваи высаживают пассажиров на дорогу — ответ мэрии

«Жутковато выходить»: почему на «Зыряновской» трамваи высаживают пассажиров на дорогу — ответ мэрии

Горожан просят быть осторожнее

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На трамвайной остановке «Зыряновская» пассажирам приходится выходить на дорогу

В Новосибирске на остановке «Зыряновская» трамваи № 13, которые едут в сторону НОВАТа, высаживают пассажиров на дорогу. Люди вынуждены идти к пешеходному переходу вдоль останавливающихся автомобилей. В пресс-службе мэрии НГС рассказали, что правилами дорожного движения это разрешено.

— В соответствии с ПДД посадка в трамваи допускается с проезжей части дороги, — говорится в ответе мэрии на запрос редакции.

Ранее сибирячка писала в колонке о том, как добираться до дома, если в городе нет тротуаров. В ней она отмечала, иногда бывает страшно выходить из трамвая прямо на дорогу. В салоне пассажиров предупреждают о том, что при этом следует быть осторожнее.

— Жутковато выходить из общественного транспорта. На этом участке тротуар прямо у рельсов — для тех, кому надо в сторону Октябрьского рынка, а для едущих в сторону центра он по сути не предусмотрен, — объяснила сибирячка.

Рассказывайте редакции НГС, где еще в Новосибирске похожая ситуация. А вам страшно выходить из трамвая на автомобильную дорогу?
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Ранее НГС публиковал колонку о том, как новосибирцы вынуждены петлять в поисках пешеходных переходов.

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