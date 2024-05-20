«Жутковато выходить»: почему на «Зыряновской» трамваи высаживают пассажиров на дорогу — ответ мэрии

На трамвайной остановке «Зыряновская» пассажирам приходится выходить на дорогу Источник: «Яндекс Карты»











В Новосибирске на остановке «Зыряновская» трамваи № 13, которые едут в сторону НОВАТа, высаживают пассажиров на дорогу. Люди вынуждены идти к пешеходному переходу вдоль останавливающихся автомобилей. В пресс-службе мэрии НГС рассказали, что правилами дорожного движения это разрешено.



— В соответствии с ПДД посадка в трамваи допускается с проезжей части дороги, — говорится в ответе мэрии на запрос редакции.



Ранее сибирячка писала в колонке о том, как добираться до дома, если в городе нет тротуаров. В ней она отмечала, иногда бывает страшно выходить из трамвая прямо на дорогу. В салоне пассажиров предупреждают о том, что при этом следует быть осторожнее.



— Жутковато выходить из общественного транспорта. На этом участке тротуар прямо у рельсов — для тех, кому надо в сторону Октябрьского рынка, а для едущих в сторону центра он по сути не предусмотрен, — объяснила сибирячка.

Ранее НГС публиковал колонку о том, как новосибирцы вынуждены петлять в поисках пешеходных переходов.

