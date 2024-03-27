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Город «Огромное море разлилось»: новосибирскую улицу по колено залило талой водой — жители уверяют, в ней вязнут машины

«Огромное море разлилось»: новосибирскую улицу по колено залило талой водой — жители уверяют, в ней вязнут машины

Ждем от вас снимки с залитых новосибирских улиц

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По словам новосибирцев, потоп длится не меньше недели

В Новосибирск пришла настоящая весна: на улицах активно тает снег, и многие улицы оказываются по колено в воде. Один из сильных потопов произошел на улице Большая, 256 к3 — он мешает и автомобилистам, и пешеходам.

На фотографии, которую прислал в редакцию НГС местный житель Артем, видно, что большой участок дороги — в воде. Потоп длится не меньше недели, заявил сибиряк корреспонденту. По его словам, фактически ежедневно какая-нибудь машина теряет в гигантской луже колесо. Добавляет: пешеходам тоже сложно через нее пройти.

— Огромное море разлилось. В одном месте яма — кто не знает дорогу, туда попадает. Каждый день можно наблюдать, что здесь стоят автомобили, ну просто тонут. А пешеходам перейти, допустим, от заправки или «Ленты» вообще нереально, — уверяет Артем.

Разлив воды может быть вызван таянием снега, считает новосибирец.

— Либо надо ливневку открывать ближайшую, либо своевременно производить откачку, — полагает читатель.

Во время телефонного разговора с НГС сотрудница компании «Негабарит Нск», расположенной по адресу Большая, 256а к1, также высказалась о потопе:

— Я на машине, и то ее скрывает практически на две трети, — приходится в объезд. А так, для всех тяжело. Не знаю, как пешеходы ходят: там пройти невозможно, тоже только в обход... Не понимаю, почему воду не откачивают, — присоединяется девушка.

В пресс-службе СГК НГС подтвердили, что причина появления лужи — паводок.

— Сотрудникам теплосетевой компании она тоже создает проблемы с проездом. Обратились в мэрию, департамент транспорта пообещал решить, — подчеркивают в СГК.

НГС отправил запросы в мэрию Новосибирска и «Горводоканал».

Если вы заметили потопы в других частях Новосибирска, присылайте в редакцию фото и видео.
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Ранее в Новосибирске сняли эпичное видео последствий коммунальной аварии: на него попали бурная река между домами и затопленные машины.

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