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Авария в непогодуЭксклюзив

Бурная река между домов и затопленые машины: эпичное видео последствий коммунальной аварии в Новосибирске с высоты

Читательница НГС сняла потоп ночью и днем, спустя несколько часов после ЧП

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Припаркованные автомобили оказались в воде

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Появились видео с высоты, на котором видны последствия коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска. По дорогам левобережья побежали реки, а машины затопило.

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Посмотрите на кадры с высоты

Видео: читатель НГС

Сейчас аварийные службы устраняют дефект, образовавшийся на теплосети на улице Пархоменко. Там предстоит заменить участок трубы, проложенный почти 50 лет назад — в 1974 году. Как сообщали ранее в СГК, на месте работают 17 сотрудников теплосетевой компании в составе трех бригад и 8 единиц техники.

После случившейся аварии следователи возбудили уголовное дело. В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, пока нет подозреваемых — дело завели в отношении неустановленных лиц (ч. 1 ст. 238 УК РФ). ЧП парализовало работу медицинских учреждений, жители не могли выйти из подъездов.

НГС следит за тем, как левобережье справляется с крупной аварией, в режиме онлайн.

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