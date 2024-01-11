Бурная река между домов и затопленые машины: эпичное видео последствий коммунальной аварии в Новосибирске с высоты

Появились видео с высоты, на котором видны последствия коммунальной аварии в Ленинском районе Новосибирска. По дорогам левобережья побежали реки, а машины затопило.
Сейчас аварийные службы устраняют дефект, образовавшийся на теплосети на улице Пархоменко. Там предстоит заменить участок трубы, проложенный почти 50 лет назад — в 1974 году. Как сообщали ранее в СГК, на месте работают 17 сотрудников теплосетевой компании в составе трех бригад и 8 единиц техники.
После случившейся аварии следователи возбудили уголовное дело. В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, пока нет подозреваемых — дело завели в отношении неустановленных лиц (ч. 1 ст. 238 УК РФ). ЧП парализовало работу медицинских учреждений, жители не могли выйти из подъездов.
НГС следит за тем, как левобережье справляется с крупной аварией, в режиме онлайн.