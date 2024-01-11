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Авария в непогоду

Пациентов отправляют на другой берег: как ЧП на Пархоменко отразилось на работе больниц в Новосибирске

В районе коммунальной аварии перестали оказывать хирургическую помощь больным

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Прорыв магистральной теплотрассы на улице Пархоменко разительно изменил привычную жизнь левобережья

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Коммунальный коллапс, произошедший в ночь на 11 января, парализовал работу медицинских учреждений левобережья. Пациентов переводят в больницы на правом берегу. Об этом НГС рассказали в министерстве здравоохранения региона.

— До устранения коммунальной аварии все стационарные медицинские учреждения левого берега приостановили плановую госпитализацию и оказание плановой хирургической медицинской помощи. Экстренных пациентов временно отправили в профильные медучреждения правобережья Новосибирска, — сообщили в минздраве.

Ранее в пресс-службе областной больницы подтвердили информацию, что все медицинские учреждения из-за аварии в Ленинском районе остались без тепла.

Напомним, привычную жизнь левобережья Новосибирска ранним утро 11 января парализовала одна из крупнейших коммунальных аварий последних лет. Следователи завели уголовное дело, а мы ведем хронику событий в режиме онлайн.

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