«Мы мерзнем, все молчат»: два района Новосибирска остались без тепла из-за аварии, еще один — без света

В ночь на 11 января в нескольких районах Новосибирска произошло аварийное отключение теплоснабжения, в третьем — электроснабжения. Об этом НГС рассказали читатели.
— Почти на всей «Чистой слободе» холодные батареи уже несколько часов, — ранним утром сообщила Нина Ивановна, проживающая на Титова, 256. — Мы мерзнем, все молчат! Не понимаем, что происходит.
По данным паблика «АСТ-54», на улице Троллейной рядом с домом №14 прорвало трубу на теплотрассе, из которой вырываются потоки кипятка. Без горячей воды и отопления остались более 250 домов и социальных объектов района.
Читатели НГС сообщили о том, что этой ночью пропала электроэнергия в домах между Немировича-Данченко и Вертковской, и между Троллейной и Петропавловской.
— Учитель школы №15 сообщила в чате, что в связи с аварией на ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 и отключением отопления с 11 января и до распоряжения школа переходит на дистанционное обучение. В большей части нашего района резко упало давление в трубах отопления, — сообщил Алексей, проживающий, на Немировича-Данченко.
Новосибирец Михаил Докукин заверил, что в домах в окрестностях Горского моста нет теплоснабжения. Читатель НГС Александра Т. добавила, что эту ночь микрорайон КСМ провёл без света.
На сайте Систем жизнеобеспечения Новосибирска на утро 11 января отсутствует информация об аварийном отключении теплоснабжения, при этом указано, что в 195 домов в Дзержинском районе Новосибирска не подается электроэнергия из-за аварии.
— Устраняем дефект на магистральной теплосети по улице Пархоменко. Работы планируем завершить сегодня к 20 часам. В контуре отключения — 104 дома и 13 социальных учреждений. На период локализации дефекта также ограничено теплоснабжение ряда домов Ленинского и Кировского районов — ориентировочно до 17:00, — сообщили НГС в «Сибирской генерирующей компании».
Вечером 10 января на Новосибирск обрушилась сильная метель. Мы вели онлайн-хронику сопутствующих событий.