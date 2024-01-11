Следователи возбудили уголовное дело из-за коммунальной аварии в Новосибирске

11 января следователи СК возбудили уголовное дело из-за коммунальной аварии на левобережье Новосибирска. В оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, пока нет подозреваемых — дело завели в отношении неустановленных лиц (ч. 1 ст. 238 УК РФ).
— Прокуратура признала законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Прокурорам районов поручено дополнительно проверить законность эксплуатации сетей теплоснабжения, деятельность ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и органов местного самоуправления, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В надзорном ведомстве озвучили предварительную информацию о причинах и последствиях коммунального коллапса.
— В ночное время 11 января 2024 год, на территории Ленинского района города Новосибирска произошла авария на теплосети, в результате которой в 104 жилых многоквартирных домах, 13 объектах социального значения, иных нежилых помещениях в зимний период времени отсутствует теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, что произошло в результате выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей со стороны неустановленных лиц, — добавили в прокуратуре.
Напомним, привычную жизнь левобережья Новосибирска ранним утро 11 января парализовала одна из крупнейших коммунальных аварий последних лет. Мы ведем хронику событий в режиме онлайн.