«Дядя, подвезите 200 метров до парадной»: журналистка НГС — о том, как попасть домой живой, если в городе нет тротуаров

В одних местах тротуаров нет, в других они в снегу, земле, траве и мусоре. Иногда трудно найти благоустроенную пешеходную дорожку не в центре Новосибирска Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











В Новосибирске состояние некоторых (большинства) тротуаров оставляет желать лучшего. Часть из них выглядят как горы земли, украшенные еле заметными бордюрами. Но хуже там, где их вообще нет, и остается только идти по дороге почти вплотную к ревущим машинам. Проблемы с пешеходными зонами есть в разных частях города, и они мешают безопасно добираться домой. Корреспондент НГС Анастасия Бичакова прогулялась по центру города и Калининскому району: о том, какой местами там царит тротуарный бардак — далее от первого лица.

«Здесь пешком невозможно»

В соседнем от моего дома дворе, тоже на Кропоткина, картина маслом. Дорога для людей, тротуар для машин Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Пока не сошел снег, найти какой-нибудь тротуар в Плехановском жилмассиве, на улице Кропоткина — настоящий квест. Где-то в микрорайоне они скрываются под огромным слоем льда, а где-то их совсем нет. Ежедневно, чтобы дойти до дома недалеко от остановки «Войкова», я буквально качусь по скользкой дороге. Одновременно постоянно оглядываюсь, не движется ли около меня машина — улочки жилмассива неширокие, но автомобилей там пруд пруди.



Тесно. Настолько, что если я иду по своему двору и туда внезапно заезжает авто, приходится вставать за транспорт на стихийной парковке у многоэтажки, иначе ни разойтись, ни разъехаться. Пережидаю. Страшно, что однажды собьют.

Зима показала мне, что с тротуарами в Плехановском жилмассиве беда. Дороги, по которым вовсю ходят пешеходы, за последние три месяца обычно были во льду Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Привыкнуть к этому коллапсу и почти полному отсутствию нормальной пешеходной зоны тяжело. Каждый раз, когда на Плехановском меня пытается обогнать очередной водитель, я лихорадочно ищу хотя бы маленький тротуарчик, и вечно оказывается, что до него еще как до Луны. В такие моменты хочется беспардонно залезть в первый попавшийся джип и сказать:



— Дядя, ну пожалуйста, подвезите метров 200 до парадной. Здесь пешком невозможно.

До некоторых тротуаров под окнами даже весной не пробраться — мешают еще не растаявшие сугробы, как на втором фото Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Иногда можно отыскать пешеходные островки прямо под балконами панелек, но оттаивать они начали только сейчас. Зимой под снегом их было не видно. Через сугробы, что ли, перешагивать?

Да и в целом они не очень кофмортные. Все потому, что идя вплотную к дому по инерции переглядываешься с жильцами квартир через окна. Неловко, будто случайно нагрянул к кому-то в раздевалку и взвизгиваешь:

— Ой-ой, извините, что нарушил ваше личное пространство.



Мало тротуаров — катись

Снег, оттаявшая трава и притаившиеся бордюры — вот какой мне довелось увидеть Ипподромскую Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Ипподромская, которая близка к жилмассиву и где намного больше автомобилей, — вообще отдельная пытка. Она по-прежнему соответствует своему названию: на ней чувствуешь себя лошадкой, скачущей в поисках тротуара. Сначала он есть, а потом бац — и резко обрывается. Тут кусок пешеходной зоны, там кусок земли вперемешку со снегом — перепрыгиваешь с одного «островка» на другой, пока наконец не доберешься до нужного места.

Поднимаясь к жилмассиву по горке рядом с АЗС в районе Ипподромской, 40 важно цепляться за забор Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Недавно я свернула домой не через перекресток Ипподромской и Кропоткина, а примерно на квартал раньше — нашла приключений на свою голову. Чтобы коротким путем попасть в Плехановский, поперлась в горку без лестницы и перил. Перед тем как очутилась наверху, пару раз с ветерком скатилась вниз — надо было ледянку брать. Когда все-таки поднялась, опять продолжила вихлять по скользким дорогам между панельками — да-да, в основном снова по автомобильным. Напряженка с благоустроенными тротуарами в районе фактически повсеместная.

Понято, что Ипподромская предназначена больше для машин, но все равно по ней активно ходят люди. Порой им не остается ничего, кроме как топать по ледяной корке, грязному снегу и месиву из земли. Как быть? А что, если, к примеру, кончились деньги на проезд?

Джунгли посреди Новосибирска

В теплое время года на улице Василия Старощука полно травы. Не везде здесь есть полноценные тротуары, зато неудобных тропинок целая россыпь Источник: «Яндекс Карты»











Прошлым летом вместо того, чтобы поехать на автобусе или метро, мне приспичило пойти от Красного проспекта до пересечения Кошурникова с Никитина. Злыдень-навигатор отправил окольным маршрутом через улицу Василия Старощука. Тротуары там тоже прерывистые, но даже по имеющимся из них прогуляться не удалось. Как минимум потому, что приложение в телефоне старательно вело меня по густой траве.

— Перейдите дорогу (со стороны, где начинался долгожданный участок асфальта — туда, где сплошной газон), — деловито указывал мне голос навигатора, и я зачем-то его слушалась.



Тогда сложилось впечатление, что в джунглях побывала.

А если и правда собьют?

Рядом со зданием Центробанка на Ленина, 2 тротуар сливается с парковкой. Но все-таки плюс в том, что он широкий Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











В центре города ситуация лучше, но не везде. Вот, допустим, с обеих сторон у здания Госбанка широкие тротуары — даже тротуарища. Но и там чувствуешь себя не в своей тарелке. Со стороны Орджоникидзе скапливается куча припаркованных машин. Когда они заезжают или выезжают, волей-неволей отпрыгиваешь в сторону: мало ли, помешаю или заденут? Мгновенно срабатывает инстинкт самосохранения. Со стороны Ленина мешают ходить гигантские весенние лужи. Но, впрочем, они скоро высохнут — это радует.

На трамвайной остановке «Улица Зыряновская», влотную к рельсам тротуар — лишь с одной стороны Источник: «Яндекс Карты»











Жутковато выходить из общественного транспорта. Когда на остановке «Улица Зыряновская» спускаешься из трамвая, попадаешь на дорогу. На этом участке тротуар прямо у рельсов — только для тех, кому надо в сторону Октябрьского рынка, а для едущих в сторону центра он не предусмотрен.

Пассажирам объявляют, чтобы при выходе были осторожны. Предупреждения — это хорошо, но спасут ли они от неожиданной аварии?

А вам в городе хватает тротуаров? Да, достаточно — спокойно хожу Нет. Тротуары то в воде, то их нет Мне без разницы, я на машине

28 марта в пресс-службе мэрии рассказали, что за этот год в Новосибирске собираются отремонтировать 116 тротуаров. Чтобы узнать, к каким улицам это относится, НГС отправил туда запрос.



Тем временем под конец марта город грязнет в талой воде. На улице Большой разлилось море: от этого сложно не только автомобилям, но и пешеходам. Где ходить?



Ранее НГС публиковал колонку о том, новосибирцы вынуждены петлять в поисках пешеходных переходов.

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