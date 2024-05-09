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Город День Победы — 2024 в Новосибирске Небольшой авиапарад состоялся в День Победы в Новосибирске — видео

Небольшой авиапарад состоялся в День Победы в Новосибирске — видео

Над городом пролетели самолеты СибНИА

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Горожане смогли полюбоваться самолетами

Над Новосибирском во время парада Победы пролетели самолеты. Небольшой авиапарад прошел сегодня, 9 мая. Горожане смогли увидеть два самолета, которые подготовили в СибНИА.

Первый — «Легенда-570». Это модернизированная версия Ан-2 с современными двигателями. Второй — восстановленный истребитель И-16.

Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте и вы свои фото и видео!

Сибирячке Ларисе Коробкиной в начале войны было чуть больше года. Вместе с мамой она попала в немецкий трудовой лагерь, голодала и уже в четыре года работала в поле — сколько хватало сил. Страшную историю своего детства, в котором первыми воспоминаниями стали фашистские бомбежки, сгоревшие деревни и исколотые финскими ножами тела собственных сверстников, она рассказала журналистам НГС.

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