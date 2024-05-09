Небольшой авиапарад состоялся в День Победы в Новосибирске — видео

Над Новосибирском во время парада Победы пролетели самолеты. Небольшой авиапарад прошел сегодня, 9 мая. Горожане смогли увидеть два самолета, которые подготовили в СибНИА.

Мы ведем онлайн-трансляцию празднования Дня Победы в Новосибирске. Присылайте и вы свои фото и видео !

Сибирячке Ларисе Коробкиной в начале войны было чуть больше года. Вместе с мамой она попала в немецкий трудовой лагерь, голодала и уже в четыре года работала в поле — сколько хватало сил. Страшную историю своего детства, в котором первыми воспоминаниями стали фашистские бомбежки, сгоревшие деревни и исколотые финскими ножами тела собственных сверстников, она рассказала журналистам НГС.