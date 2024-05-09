В Новосибирске суд продлил задержание директора дорожной компании - его обвиняют в афере на 100 миллионов

Олег Сидоренко ещё трое суток проведёт в изоляторе временного содержания Источник: Павел Тиунов











В Центральном суде Новосибирска продлили задержание директора компании «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко. Его обвиняют в крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) на оснащении пунктов весового контроля на региональных трассах.



- Следователь ходатайствовал о заключении предпринимателя под стражу на время расследования, но суд дал ещё 72 часа для того, чтобы силовики собрали более веские основания для его ареста, - сообщил источник НГС, знакомый с ситуацией.

Об обысках в офисе компании «ИТС-Сибирь» стало известно днём 7 мая. Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества в процессе оснащения пунктов весового контроля по госконтрактам. По версии следствия, подрядчики вместо дорогостоящего импортного оборудования использовали кустарно изготовленные аппараты российсктого производства. В результате технические характеристики комплексов якобы не были соблюдены, поэтому законность зафиксированных ими нарушений и выписанные автомобилистам штрафы теперь могут быть подвергнуты сомнению.

По предварительным оценкам, ущерб бюджету в результате аферы оценивается в сумму более 100 млн рублей. Расследование продолжается.