Рабочие вышли на ремонт Димитровского моста — движение на нескольких участках ограничено

Дорожники на определенных отрезках полностью сняли дорожное полотно Источник: читатель НГС











Дорожные рабочие активизировали ремонт Димитровского моста. В ночь на 9 мая на переправу вышли несколько бригад и частично перекрыли полосы для движения транспорта, сообщает читатель НГС.

— Активно начали ремонтировать мост в направлении с левого берега на правый. После полуночи выгнали технику, кое-где полностью сняли покрытие, будут менять, — пояснил читатель.

По его словам, на мосту выставлены предупреждающие знаки о том, что водителям следует снизить скорость до 40 км/ч.

О том, что на Димитровском мосу идёт ремонт сообщают и пользователи сервиса 2Gis. Один из них отмечает, что автомобилистам следует быть осторожнее. По данным сервиса, затруднений в движении по мосту из-за ремонта пока не наблюдается.