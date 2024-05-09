Рабочие вышли на ремонт Димитровского моста — движение на нескольких участках ограничено

Дорожные рабочие активизировали ремонт Димитровского моста. В ночь на 9 мая на переправу вышли несколько бригад и частично перекрыли полосы для движения транспорта, сообщает читатель НГС.
— Активно начали ремонтировать мост в направлении с левого берега на правый. После полуночи выгнали технику, кое-где полностью сняли покрытие, будут менять, — пояснил читатель.
По его словам, на мосту выставлены предупреждающие знаки о том, что водителям следует снизить скорость до 40 км/ч.
О том, что на Димитровском мосу идёт ремонт сообщают и пользователи сервиса 2Gis. Один из них отмечает, что автомобилистам следует быть осторожнее. По данным сервиса, затруднений в движении по мосту из-за ремонта пока не наблюдается.
О том, что Димитровский мост необходимо срочно ремонтировать в конце марта на открытом совещании заявил и.о. мэра Новосибирска на тот момент Олег Клемешов. Начальник управления автомобильных дорог мэрии Сергей Эпов тогда сообщил, что подрядная организация выйдет на работы сразу после подписания контракта. Позже стало известно, что полностью ремонт моста планируется закончить к 2025 году.