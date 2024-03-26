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Дороги и транспорт Готовимся к пробкам: в Новосибирске начнут ремонтировать Димитровский мост — когда выйдут рабочие

Готовимся к пробкам: в Новосибирске начнут ремонтировать Димитровский мост — когда выйдут рабочие

Заторы уже есть на Октябрьском мосту, теперь они появятся и в другом месте

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На этой неделе будет заключен контракт на работы

В Новосибирске со следующей недели начнется ремонт Димитровского моста. Об этом стало известно во время аппаратного совещания и. о. мэра Новосибирска Олега Клемешова сегодня, 26 марта.

— До конца этой недели будет заключен муниципальный контракт с подрядной организацией. И она сразу же выйдет на место производства работ. Думаю, что это начало следующей недели, — отметил Сергей Эпов, начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.

Олег Клемешов сказал, что графики работ должны быть опубликованы для горожан как по Октябрьскому, так и по Димитровскому мосту.

Сергей Эпов добавил, что подрядчик работ на Октябрьском мосту увеличил количество рабочих и «работы выполняются ритмично». Отставаний по графику пока нет.

По ямочному ремонту сейчас дорабатывают документы. До 15 апреля контракты должны быть заключены.

В Новосибирске с 25 марта грузовому транспорту запретили проезд по Октябрьскому мосту.

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