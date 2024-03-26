Готовимся к пробкам: в Новосибирске начнут ремонтировать Димитровский мост — когда выйдут рабочие

В Новосибирске со следующей недели начнется ремонт Димитровского моста. Об этом стало известно во время аппаратного совещания и. о. мэра Новосибирска Олега Клемешова сегодня, 26 марта.
— До конца этой недели будет заключен муниципальный контракт с подрядной организацией. И она сразу же выйдет на место производства работ. Думаю, что это начало следующей недели, — отметил Сергей Эпов, начальник управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска.
Олег Клемешов сказал, что графики работ должны быть опубликованы для горожан как по Октябрьскому, так и по Димитровскому мосту.
Сергей Эпов добавил, что подрядчик работ на Октябрьском мосту увеличил количество рабочих и «работы выполняются ритмично». Отставаний по графику пока нет.
По ямочному ремонту сейчас дорабатывают документы. До 15 апреля контракты должны быть заключены.
В Новосибирске с 25 марта грузовому транспорту запретили проезд по Октябрьскому мосту.