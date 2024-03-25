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Дороги и транспорт Грузовикам запретили ездить по Октябрьскому мосту в Новосибирске — с чем это связано

Грузовикам запретили ездить по Октябрьскому мосту в Новосибирске — с чем это связано

Для проезда водители смогут использовать Бугринский и Димитровский мосты

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Ограничения на мосту будут действовать с 25 марта

В Новосибирске с 25 марта грузовому транспорту запретили проезд по Октябрьскому мосту.

— Такое решение принято на заседании рабочей группы по безопасности дорожного движения в связи с ремонтом Октябрьского моста. Мера призвана увеличить пропускную способность на объекте, — отметили в муниципалитете.

Для проезда водители могут использовать Бугринский и Димитровский мосты.

Сейчас на Октябрьском мосту ведут ремонт. Работы идут на стороне моста, по которой осуществляется движение с левого берега на правый. Подрядчик занимается демонтажем дорожного покрытия, тротуаров, а также ограждений и перил.

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