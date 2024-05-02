Дожди со снегом: в Новосибирской области вновь объявили штормовое предупреждение

В Новосибирской области 3 мая объявили штормовое предупреждение. В регионе ожидаются дожди со снегом.
— Ожидаются местами умеренные дожди, ночью с мокрым снегом, усиление ветра, порывы до 21 м/с, — говорится в СМС-рассылке от ГУ МЧС по НСО.
На сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сказано, что 3 мая температура воздуха днем составит +9… +11 градусов, ночью — +1… +3 градуса. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, в первой половине ночи небольшой дождь. Ветер западный, 8–13 м/с.
Ранее редакция НГС изучила прогнозы погодных сервисов и выяснила, какая погода ждет нас в мае. Подробнее по ссылке.