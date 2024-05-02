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Работа И каждый день — сплошная вечеринка: какие майские вакансии в Новосибирске самые высокооплачиваемые

И каждый день — сплошная вечеринка: какие майские вакансии в Новосибирске самые высокооплачиваемые

Есть зарплаты и в 150, и в 300 тысяч рублей

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Продавцу мороженого обещают от 35 до 100 тысяч рублей

Появился топ самых высокооплачиваемых майских вакансий в Новосибирске. В список вошли продавец мороженого, монтажник теплиц, преподаватель в центре подготовки спасателей, водитель, оператор на заводе и официант. Об этом сообщили специалисты Зарплаты.ру.

Возглавила топ вакансия водителя категории СЕ в транспортную компанию на новые автомобили Faw j7, Sitrak C7. Сотрудник сможет зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей. Требуется опыт междугородних перевозок, опыт работы с коммерческими грузами, знание технической части автомобиля. Дополнительно работодатель готов оплачивать стоянки и затраты на сотовую связь, есть премия за экономичное вождение.

От 100 до 160 тысяч может получать монтажник теплиц. В его обязанности входит сборка и доставка теплиц. Нужно умение работать с инструментами и с клиентами. Также до 160 тысяч рублей может зарабатывать оператор на заводе. Сотрудник будет работать на конвейере по сборке жгутов и собирать проводку для автомобилей. Работа предполагается по графику 6/1 с одним выходным в воскресенье по 11 часов днем. Проезд до места работы и обратно, а также комплексные обеды оплачивает работодатель. На работу принимают, в том числе, семейные пары.

В клиническую районную больницу №1 нужен заместитель главного врача по экономическим вопросам. Специалист будет руководить работой по экономическому обеспечению деятельности учреждения и определять экономическую эффективность организации труда и лечебно-диагностического процесса. Соискателю необходимо высшее экономическое образование и опыт работы. Зарплата — 140–150 тысяч рублей.

Python middle developer требуется в амбициозный и активно растущий стартап из Сколково. Основное направление деятельности — разработка и внедрение чат-бот-инфраструктуры для бизнеса на базе Telegram, создание обучающей академии для бизнеса на базе Telegram-ботов. Работодатель обещает зарплату — до 150 тысяч рублей, удаленный формат работы, а также классный коллектив с чувством юмора и отсутствием «токсиков».

От 120 тысяч рублей готовы платить официанту в гастробаре «Коробок». Необходимы образование не ниже средне-специального, опыт работы более года, наличие медкнижки, приветствуется владение английским языком. Также сотрудник должен быть гостеприимным, стрессоустойчивым, уметь работать в команде.

До 100 тысяч рублей может зарабатывать повар-универсал в баре Moo Crew. В обязанности входит приготовление заготовок и готовых блюд американской и европейской кухни. Обязателен опыт работы в общепите. Работа предусмотрена на полностью открытой кухне. Для работника устроят гибкий график с плавающим выходным, также возможна посменная работа, питание бесплатное.

Преподаватель в Сибирском центре подготовки спасателей может зарабатывать от 50 до 100 тысяч рублей. В команду ждут специалистов, которые имеют практический опыт в спасательном деле, в области оказании первой помощи, ведении аварийно-спасательных работ, ведении работ на высоте, работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

Бартендера с зарплатой 40–100 тысяч рублей ищут в объединение заведений Friends Orchestra. В обязанности входит принимать заказы, презентовать напитки и блюда, покорять своей харизмой гостей, готовить только вкусные коктейли, проявлять креативность и предлагать идеи по улучшению. Сотрудника ждет гибкий график работы, такси до дома и каждый день — сплошная вечеринка.

На зарплату от 35 до 100 тысяч рублей может рассчитывать продавец мороженого в компании, которая занимается производством алкогольного и крафтового мороженого по итальянской рецептуре. Работу обещают в месте с большим потоком клиентов, соискателя ждет гибкий график. Требуется санитарная книжка. Соискатель должен быть ответственным, пунктуальным и обладать культурой речи.

Ранее НГС писал о том, что треть новосибирцев собирались на подработку на майских праздниках. Многие приняли такое решение, чтобы погасить долги и кредиты.

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