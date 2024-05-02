И каждый день — сплошная вечеринка: какие майские вакансии в Новосибирске самые высокооплачиваемые

Возглавила топ вакансия водителя категории СЕ в транспортную компанию на новые автомобили Faw j7, Sitrak C7. Сотрудник сможет зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей. Требуется опыт междугородних перевозок, опыт работы с коммерческими грузами, знание технической части автомобиля. Дополнительно работодатель готов оплачивать стоянки и затраты на сотовую связь, есть премия за экономичное вождение.

От 100 до 160 тысяч может получать монтажник теплиц. В его обязанности входит сборка и доставка теплиц. Нужно умение работать с инструментами и с клиентами. Также до 160 тысяч рублей может зарабатывать оператор на заводе. Сотрудник будет работать на конвейере по сборке жгутов и собирать проводку для автомобилей. Работа предполагается по графику 6/1 с одним выходным в воскресенье по 11 часов днем. Проезд до места работы и обратно, а также комплексные обеды оплачивает работодатель. На работу принимают, в том числе, семейные пары.

