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Происшествия Новосибирец пырнул незнакомца ножом из-за ссоры на остановке — его поймали в метро с помощью камер

Новосибирец пырнул незнакомца ножом из-за ссоры на остановке — его поймали в метро с помощью камер

Подозреваемый после конфликта следил за жертвой

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Подозреваемого задержали на станции «Золотая Нива»

В Новосибирске мужчина пырнул незнакомца ножом после ссоры на остановке. Пострадавшего госпитализировали, а подозреваемого поймали в метро с помощью камер.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону, 7 мая между мужчинами произошел конфликт на остановке в Октябрьском районе, после чего они зашли в один автобус. Когда один из новосибирцев вышел на остановке «Вокзал-Главный», то подозреваемый пошел за ним, подошел со спины, пырнул мужчину в бок и скрылся.

После случившегося скорая помощь привезла 47-летнего пострадавшего в больницу. Врачи диагностировали у пациента колото-резаное ранение. Информацию передали в полицию.

Сотрудники изъяли запись с камеры видеонаблюдения, на которую попал подозреваемый. Полицейские использовали комплекс видеоанализа и биометрической идентификации лиц «FindFace». Через несколько дней сотрудники отдела на метрополитене задержали подозреваемого на станции «Золотая Нива». Им оказался 27-летний житель Октябрьского района, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Напавшего заключили под стражу. Сейчас проводится дальнейшее расследование.

Недавно 20-летнего парня в Первомайском сквере пырнули ножом. Пострадавший шел с братом из бара и заступился за девушку, к которой приставала компания незнакомцев.

ПО ТЕМЕ
Полиция ГУ МВД по Новосибирской области Нож Пырнул ножом
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