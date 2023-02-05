Заступился за девушку: 20-летнего новосибирца ударили ножом возле бара — полиция ищет нападавших

Полиция ищет мужчин, которые напали с ножом на 20-летнего парня в Первомайском сквере Новосибирска. Как сообщает издание Om1.ru пострадавший шел с братом из брата и заступился за девушку, к которой пристала компания незнакомцев.
— После того как мы подошли, эти гопники стали накидываться на брата, я следом пытался отбить всех. Из-за льда все поскользнулись, упали — на земле друг друга месили, — приводит издание слова потерпевшего.
По его словам из бара выбежали еще три человека, у одного из которых был нож.
— На третий раз, когда я упал, это было около фонтана, меня начали запинывать ногами. Затем подбежал один из них и пырнул меня ножом. Сначала он вонзил его в сантиметре от позвоночника. Второй раз попал в грудь, когда я вставал, — утверждает новосибирец.
В итоге парень оказался в больнице. В полицию прокомментировали ситуацию:
— 22 января в полицию поступило заявление от 20-летнего жителя Новосибирска об уличном конфликте в 1:10 в Первомайском сквере. Потерпевший с телесными повреждениями обратился в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции ему выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы с целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью, — объяснили корреспонденту НГС в ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас устанавливают участников конфликта. Свидетелей и очевидцев, а также всех, кто располагает какой-либо информацией об обстоятельствах конфликта, просьба обратиться в полицию.
В середине января на улице около баров на Вокзальной магистрали, 16 произошла потасовка. Один из участников драки достал нож.