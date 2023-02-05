Заступился за девушку: 20-летнего новосибирца ударили ножом возле бара — полиция ищет нападавших

По его словам из бара выбежали еще три человека, у одного из которых был нож.

— На третий раз, когда я упал, это было около фонтана, меня начали запинывать ногами. Затем подбежал один из них и пырнул меня ножом. Сначала он вонзил его в сантиметре от позвоночника. Второй раз попал в грудь, когда я вставал, — утверждает новосибирец.

