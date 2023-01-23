Массовая драка случилась около бара на Вокзальной магистрали — стычка попала на видео

На прошлой неделе на улице около баров на Вокзальной магистрали, 16 произошла потасовка. Один из участников драки достал нож.

Информация о стычке появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». По информации очевидца, драка случилась в ночь с четверга на пятницу. Судя по опубликованному видео, в потасовке участвовали минимум 10 человек, у одного из них в руках был предмет, похожий на нож.