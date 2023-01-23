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Массовая драка случилась около бара на Вокзальной магистрали — стычка попала на видео

По словам свидетелей, у одного из участников был нож

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Судя по кадрам видео, в ней участвовали более 10 человек

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На прошлой неделе на улице около баров на Вокзальной магистрали, 16 произошла потасовка. Один из участников драки достал нож.

Информация о стычке появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». По информации очевидца, драка случилась в ночь с четверга на пятницу. Судя по опубликованному видео, в потасовке участвовали минимум 10 человек, у одного из них в руках был предмет, похожий на нож.

Менеджер бара Doski, расположенного в здании, сказал, что не знает об инциденте. Аналогичный ответ предоставили журналисту НГС в баре Megapolisbar people`s:

— У нас очень много здесь происходит инцидентов, все не запоминаем, — ответили в People`s.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: «Инцидент Новосибирск» / Vk.com

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию по инциденту.

На прошлой неделе необычная стычка произошла на Лазурной улице. Водители объезжали пробку через двор жилого дома, это возмутило местную жительницу — она перекрыла проезд, поставив мусорный бак посреди двора. Автомобилисты не согласились с женщиной и попытались драться.

Обновлено: в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что в полицию обращений по факту конфликта не поступало.

— В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация о конфликте между гражданами в Железнодорожном районе. Данная информация зарегистрирована, проводится проверка, — сообщили в полиции.

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