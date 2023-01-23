Массовая драка случилась около бара на Вокзальной магистрали — стычка попала на видео

На прошлой неделе на улице около баров на Вокзальной магистрали, 16 произошла потасовка. Один из участников драки достал нож.
Информация о стычке появилась в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». По информации очевидца, драка случилась в ночь с четверга на пятницу. Судя по опубликованному видео, в потасовке участвовали минимум 10 человек, у одного из них в руках был предмет, похожий на нож.
Менеджер бара Doski, расположенного в здании, сказал, что не знает об инциденте. Аналогичный ответ предоставили журналисту НГС в баре Megapolisbar people`s:
— У нас очень много здесь происходит инцидентов, все не запоминаем, — ответили в People`s.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили, что уточняют информацию по инциденту.
На прошлой неделе необычная стычка произошла на Лазурной улице. Водители объезжали пробку через двор жилого дома, это возмутило местную жительницу — она перекрыла проезд, поставив мусорный бак посреди двора. Автомобилисты не согласились с женщиной и попытались драться.