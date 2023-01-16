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На Лазурной завязалась драка из-за того, что женщина перекрыла проезд по двору — видео потасовки

Жительница дома сначала выставила на дорогу мусорный контейнер, а затем вышла на защиту двора сама

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Сначала женщина перегородила проезд при помощи мусорного контейнера, а затем вышла на дорогу сама

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Утром 16 января на Лазурной произошла необычная стычка. Водители объезжали пробку через двор жилого дома, это возмутило местную жительницу — она перекрыла проезд, поставив мусорный бак посреди двора.

Информация об этом появилась в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». В сообщении указано, что из-за аварии на Лазурной собралась пробка, поэтому водители объезжали ее через двор жилого дома. Это не понравилось одной из жительниц — сначала она перегородила дорогу мусорным контейнером, а потом собой.

К посту прикрепили видео стычки. На кадрах видно, что некоторые водители пытались драться с женщиной.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

НГС обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Там сообщили, что сегодня днем ДТП на Лазурной не регистрировали, и напомнили правила сквозного проезда. Такие ситуации регулируются пунктом 17 ПДД. Так, если в жилой зоне есть знаки 5.21 и 5.22, движение пешеходов разрешается по тротуарам и проезжей части. Это касается дворовых территорий. Пешеходы имеют преимущество в этой зоне, но не должны создавать помехи движению.

При этом в подпункте 17.2 указано, что в жилой зоне запрещается сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем и стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны.

В ноябре водители устроили драку на перекрестке улиц Титова и Серафимовича. Участником драки стал водитель троллейбуса.

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