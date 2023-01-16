На Лазурной завязалась драка из-за того, что женщина перекрыла проезд по двору — видео потасовки

Информация об этом появилась в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». В сообщении указано, что из-за аварии на Лазурной собралась пробка, поэтому водители объезжали ее через двор жилого дома. Это не понравилось одной из жительниц — сначала она перегородила дорогу мусорным контейнером, а потом собой.