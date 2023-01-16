На Лазурной завязалась драка из-за того, что женщина перекрыла проезд по двору — видео потасовки

Утром 16 января на Лазурной произошла необычная стычка. Водители объезжали пробку через двор жилого дома, это возмутило местную жительницу — она перекрыла проезд, поставив мусорный бак посреди двора.
Информация об этом появилась в паблике АСТ-54 «ВКонтакте». В сообщении указано, что из-за аварии на Лазурной собралась пробка, поэтому водители объезжали ее через двор жилого дома. Это не понравилось одной из жительниц — сначала она перегородила дорогу мусорным контейнером, а потом собой.
К посту прикрепили видео стычки. На кадрах видно, что некоторые водители пытались драться с женщиной.
НГС обратился в городскую Госавтоинспекцию за комментарием. Там сообщили, что сегодня днем ДТП на Лазурной не регистрировали, и напомнили правила сквозного проезда. Такие ситуации регулируются
При этом в
В ноябре водители устроили драку на перекрестке улиц Титова и Серафимовича. Участником драки стал водитель троллейбуса.