Водители троллейбуса и ПАЗа устроили драку в Новосибирске — видео

В Новосибирске водители устроили драку на проезжей части. Как сообщается в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в Ленинском районе города. Участником драки стал водитель троллейбуса.



— На перекрестке улиц Титова и Серафимовича что-то не поделили водители троллейбуса и ПАЗа. Словесная дуэль довольно быстро переросла в кулачный поединок, — указано в сообщении.

