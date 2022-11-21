Водители троллейбуса и ПАЗа устроили драку в Новосибирске — видео

В Новосибирске водители устроили драку на проезжей части. Как сообщается в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», инцидент произошел в Ленинском районе города. Участником драки стал водитель троллейбуса.
— На перекрестке улиц Титова и Серафимовича что-то не поделили водители троллейбуса и ПАЗа. Словесная дуэль довольно быстро переросла в кулачный поединок, — указано в сообщении.
Разборку между новосибирцами записали на видео.
На кадрах видно, что мужчины устроили драку на проезжей части перед светофором. По словам автора видео, водителей попытались разнять очевидцы.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве уточнили, что заявлений и сообщений по данному инциденту не поступало.
— В настоящее время сотрудники ГИБДД ориентированы на установление всех обстоятельств и привлечение участников конфликта к административной ответственности, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ранее стало известно о том, что в Новосибирске полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в избиении пассажира автобуса. НГС узнал подробности инцидента.