«Напал со спины и избил»: подробности драки на автобусной остановке в микрорайоне Шлюз

— Максим попросил его оплатить поездку, в ответ на это он начал выражаться и угрожать. Затем этот мужчина вышел вместе с моим мужем на остановке «ТЦ "Маяк"». Только Максим позвонил мне, чтобы узнать, что купить в магазине, как на него напали со спины и нанесли несколько ударов, — рассказала женщина.

