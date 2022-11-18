«Напал со спины и избил»: подробности драки на автобусной остановке в микрорайоне Шлюз

В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, которого подозревают в избиении пассажира автобуса. Инцидент произошел днем 6 ноября в микрорайоне Шлюз.
Как рассказала НГС супруга пострадавшего мужчины Марина (имя изменено по просьбе героя), ее муж возвращался домой на 36-м автобусе. Во время поездки нападавший не оплатил проезд в автобусе, после чего ему сделал замечание пострадавший Максим (имя изменено по просьбе героя).
— Максим попросил его оплатить поездку, в ответ на это он начал выражаться и угрожать. Затем этот мужчина вышел вместе с моим мужем на остановке «ТЦ "Маяк"». Только Максим позвонил мне, чтобы узнать, что купить в магазине, как на него напали со спины и нанесли несколько ударов, — рассказала женщина.
По словам Марины, у супруга констатировали сотрясение головного мозга и перелом орбиты правой глазницы. Сейчас Максима перевели из травматологии в хирургическое отделение.
— Сейчас он ожидает операции по реконструкции орбиты глаза, ему будут вживлять титановую пластинку стоимостью 40 тысяч рублей, — пояснила Марина.
После инцидента семья обратилась в полицию. Правоохранители уже взяли показания у пострадавшего. По словам Марины, по итогам лечения будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
— Мы будем подавать в суд. И будем требовать компенсацию морального вреда и материальную компенсацию, — сообщила женщина.
Ранее новосибирец заявил об избиении девушки ее родственниками. Правоохранители начали проверку.