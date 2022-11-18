Полиция разыскивает мужчину после конфликта с дракой на автобусной остановке на Шлюзе

В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, который был участника конфликта в автобусе в микрорайоне «Шлюз».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску сообщили, что в автобусе между пассажирами произошел конфликт. После чего на остановке общественного транспорта «Шлюз» одному из граждан нанесли телесные повреждения.

Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении гражданина, полиция просит сообщить в отдел № 10 «Советский» Управления МВД России по г. Новосибирску по телефонам: 8(999)304–08–01, 8(383) 232–19–02.

