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Полиция разыскивает мужчину после конфликта с дракой на автобусной остановке на Шлюзе

Один из участников получил телесные повреждения

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Мужчину ищут после конфликта, случившегося 6 ноября

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В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, который был участника конфликта в автобусе в микрорайоне «Шлюз».

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску сообщили, что в автобусе между пассажирами произошел конфликт. После чего на остановке общественного транспорта «Шлюз» одному из граждан нанесли телесные повреждения.

Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении гражданина, полиция просит сообщить в отдел № 10 «Советский» Управления МВД России по г. Новосибирску по телефонам: 8(999)304–08–01, 8(383) 232–19–02.

Инцидент произошел днем 6 ноября, информацию о нем распространили в группе «Шлюз.Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста сообщил, что некий мужчина около остановки ТЦ «Маяк» избил человека. По версии автора поста, нападавший не оплатил проезд в автобусе, после чего ему сделали замечание.

— Мужчина вышел вслед за человеком, сделавшим замечание, догнал его и напал со спины, пока тот разговаривал по телефону, — пишет автор поста.

Как сообщила НГС жена пострадавшего, у мужчины сотрясение мозга и перелом орбиты глаз. На данный момент пострадавший находится в сознании, после случившегося у мужчины будет операция по вживлению титановой пластинки.

Ранее сообщалось, что иркутские следователи с 2020 года ищут исчезнувших отца и сына. Летом этого года мужчина с ребенком обращался в новосибирские клиники.

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