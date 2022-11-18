Полиция разыскивает мужчину после конфликта с дракой на автобусной остановке на Шлюзе

В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, который был участника конфликта в автобусе в микрорайоне «Шлюз».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирску сообщили, что в автобусе между пассажирами произошел конфликт. После чего на остановке общественного транспорта «Шлюз» одному из граждан нанесли телесные повреждения.
Всех, кто располагает сведениями о личности и местонахождении гражданина, полиция просит сообщить в отдел № 10 «Советский» Управления МВД России по г. Новосибирску по телефонам: 8(999)304–08–01, 8(383) 232–19–02.
Инцидент произошел днем 6 ноября, информацию о нем распространили в группе «Шлюз.Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Автор поста сообщил, что некий мужчина около остановки ТЦ «Маяк» избил человека. По версии автора поста, нападавший не оплатил проезд в автобусе, после чего ему сделали замечание.
— Мужчина вышел вслед за человеком, сделавшим замечание, догнал его и напал со спины, пока тот разговаривал по телефону, — пишет автор поста.
Как сообщила НГС жена пострадавшего, у мужчины сотрясение мозга и перелом орбиты глаз. На данный момент пострадавший находится в сознании, после случившегося у мужчины будет операция по вживлению титановой пластинки.
Ранее сообщалось, что иркутские следователи с 2020 года ищут исчезнувших отца и сына. Летом этого года мужчина с ребенком обращался в новосибирские клиники.