Их след заметили в Новосибирске: иркутянина и его
4-летнего сына два года ищут силовики
Заявление о пропаже написала мать ребенка
Иркутские следователи с 2020 года ищут исчезнувших отца и сына. Летом этого года мужчина с ребенком обращался в новосибирские клиники.
Как рассказали в Следственном комитете, летом 2020 года Леонид Морозов с сыном уехали из дома в Железногорске-Илимском Иркутской области. С тех пор их местонахождение неизвестно.
Местная полиция сообщала, что с заявлением обратилась мама мальчика. Выяснилось, что бывший супруг забрал у нее ребенка якобы для поездки на Байкал.
— Следствием установлено, что 18 и 19 июля текущего года мужчина обращался с ребенком в медицинские клиники г. Новосибирска, — рассказали в СК.
В отношении мужчину возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, а равно сопряженное с похищением человека). Леонид Морозов находится в федеральном розыске.
Приметы мальчика: на вид 4–5 лет, волосы светлые, глаза карие, худощавого телосложения. Приметы отца: на вид 30–35 лет, рост 170–175 сантиметров, волосы темные, глаза карие, худощавого телосложения.
Всем, кому известна какая-либо информация об указанных гражданах, просьба сообщить в полицию по телефонам: 8(3952) 21–79–40, 21–79–59, 21–79–41, 21–65–11 или 02.
В 2018 году НГС рассказывал история о сибирячке, которая три года искала сына — его похитил мужчина, с которым она прожила 2,5 года.