Их след заметили в Новосибирске: иркутянина и его 4-летнего сына два года ищут силовики

Иркутские следователи с 2020 года ищут исчезнувших отца и сына. Летом этого года мужчина с ребенком обращался в новосибирские клиники.

Как рассказали в Следственном комитете, летом 2020 года Леонид Морозов с сыном уехали из дома в Железногорске-Илимском Иркутской области. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Местная полиция сообщала, что с заявлением обратилась мама мальчика. Выяснилось, что бывший супруг забрал у нее ребенка якобы для поездки на Байкал.