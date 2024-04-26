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Происшествия Новосибирцев напугала опустившаяся стрела башенного крана рядом с детсадом — что говорит застройщик

Новосибирцев напугала опустившаяся стрела башенного крана рядом с детсадом — что говорит застройщик

Сейчас работы на объекте идут в штатном режиме

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13 комментариев
Речь идет о стройке на Рельефной, 102/2 к4

Сразу несколько новосибирцев заявили, что вечером 25 апреля рядом с детским садом № 369 «Калейдоскоп» в Новосибирске упала стрела строительного крана. У застройщика «Союз-Инвест» другая версия: в компании редакцию НГС заверили, что конструкцию опустили штатно.

По словам родителей, которые водят детей в этот сад, их напугал кран на Рельефной, 102/2 к4 — им показалось, что стрела упала.

«Союз-Инвест» комментирует ситуацию следующим образом:

— При демонтаже крана, который установлен согласно проекту производства работ и никакой опасности не представляет, в штатном режиме была опущена стрела. При ее опускании выпало стекло из кабины. Кран погрузочно-разгрузочные работы не выполнял, пострадавших и повреждений строений нет. Работы на стройплощадке также ведутся в штатном режиме.

Ранее застройщик «Европейского берега» объяснил, почему кран упал на стройке.

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