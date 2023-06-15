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Падение крана в Евробереге

«Его начали перегонять к краю путей»: застройщик «Европейского берега» объяснил, почему кран упал на стройке

Кран готовили к демонтажу

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СК возбудил уголовное дело

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Кран, упавший на стройке «Европейского берега» сбил упоры и опрокинулся — застройщик ЖК сообщил подробности ЧП, в котором погибла крановщица. Инцидент произошел сегодня, 15 июня, в 09:07.

— Утром 15 июня подрядная организация приступила к демонтажу крана, так как строительные работы на объекте были завершены. Для этого его начали перегонять к краю путей. При перемещении кран сбил тупиковые упоры и опрокинулся. К сожалению, сотрудница подрядной организации, находящаяся в тот момент в кабине, погибла. Мы начали внутреннее расследование для выяснения обстоятельств случившегося, — сообщили подробности происшествия корреспонденту НГС в компании «Брусника».

СК возбудил уголовное дело из-за гибели крановщицы. Оценку произошедшему даст и прокуратура.

Мы собирали хронику ЧП в онлайн-трансляции.

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