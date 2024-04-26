ФСБ задержала москвичей за попытку нарисовать граффити на вагонах новосибирского метро

У парней изъяли баллончики с краской Источник: Пресс-служба ФСБ по НСО











Новосибирские силовики задержали жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которые несколько раз пытались проникнуть ночью в метро. Двое мужчин намеревались расписать вагоны граффити и опубликовать результаты в интернете.



— Установлено, что несостоявшиеся вандалы предприняли ряд попыток проникновения на объекты Новосибирского метрополитена как в дневное, так и в ночное время, также неудачей завершилась их финальная вылазка, — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.



Мужчин задержали сотрудники собственной безопасности метро, оперативники ФСБ и МВД. На нарушителей составили протоколы о неисполнении требований транспортной безопасности (ч. 1 ст.11.15.1 КоАП РФ), метрополитен потребовал от задержанных компенсировать ущерб в сумме 36 тысяч рублей.

