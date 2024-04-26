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Происшествия ФСБ задержала москвичей за попытку нарисовать граффити на вагонах новосибирского метро

ФСБ задержала москвичей за попытку нарисовать граффити на вагонах новосибирского метро

От парней потребовали компенсировать ущерб на 36 тысяч рублей

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У парней изъяли баллончики с краской

Новосибирские силовики задержали жителей Москвы и Санкт-Петербурга, которые несколько раз пытались проникнуть ночью в метро. Двое мужчин намеревались расписать вагоны граффити и опубликовать результаты в интернете.

— Установлено, что несостоявшиеся вандалы предприняли ряд попыток проникновения на объекты Новосибирского метрополитена как в дневное, так и в ночное время, также неудачей завершилась их финальная вылазка, — сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.

Мужчин задержали сотрудники собственной безопасности метро, оперативники ФСБ и МВД. На нарушителей составили протоколы о неисполнении требований транспортной безопасности (ч. 1 ст.11.15.1 КоАП РФ), метрополитен потребовал от задержанных компенсировать ущерб в сумме 36 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что срок эксплуатации поездов в новосибирском метрополитене заканчивается в 2031 году.

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Метро Граффити Задержание Новосибирск ФСБ
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