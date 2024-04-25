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Дороги и транспорт эксклюзив Обновить планируют, но деньги не заложили: во сколько обойдется Новосибирску покупка новых поездов для метро

Обновить планируют, но деньги не заложили: во сколько обойдется Новосибирску покупка новых поездов для метро

Срок эксплуатации действующих составов закончится в 2031 году

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Весь парк планируют обновить до 2029 года

В Новосибирске в 2031 году заканчивается срок эксплуатации действующих составов в метро. Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, на покупку одного состава необходимо минимум 800 миллионов рублей. Однако в бюджет не заложили средства на обновление железнодорожного парка.

— Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и бюджетом города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов бюджетные ассигнования на приобретение вагонов метрополитена не предусмотрены, — говорится в ответе на запрос НГС.

При этом в мэрии отметили, что вопрос покупки новых составов прорабатывается. О том, что все вагоны метро планируют обновить до 2029 года, заявлял и губернатор региона Андрей Травников.

— Мы ведем переговоры с АО «Трансмашхолдинг», лизинговыми компаниями, для того чтобы к концу 2024 года принять решение о начале закупки. В первой партии мы купим два-четыре состава, посмотрим, как они себя покажут в эксплуатации. И до 2028 или 2029 года есть намерение полностью обновить весь парк, — отметил Травников.

Ранее стало известно, что проектная документация на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске получила положительное заключение Главгосэкспертизы.

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