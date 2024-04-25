Обновить планируют, но деньги не заложили: во сколько обойдется Новосибирску покупка новых поездов для метро

Весь парк планируют обновить до 2029 года Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске в 2031 году заканчивается срок эксплуатации действующих составов в метро. Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии, на покупку одного состава необходимо минимум 800 миллионов рублей. Однако в бюджет не заложили средства на обновление железнодорожного парка.



— Законом Новосибирской области «Об областном бюджете Новосибирской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» и бюджетом города Новосибирска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов бюджетные ассигнования на приобретение вагонов метрополитена не предусмотрены, — говорится в ответе на запрос НГС.



При этом в мэрии отметили, что вопрос покупки новых составов прорабатывается. О том, что все вагоны метро планируют обновить до 2029 года, заявлял и губернатор региона Андрей Травников.



— Мы ведем переговоры с АО «Трансмашхолдинг», лизинговыми компаниями, для того чтобы к концу 2024 года принять решение о начале закупки. В первой партии мы купим два-четыре состава, посмотрим, как они себя покажут в эксплуатации. И до 2028 или 2029 года есть намерение полностью обновить весь парк, — отметил Травников.

