В Новосибирске планируют заменить вагоны метро — когда появятся новые составы

В Новосибирской парк вагонов метро планируют обновить до 2029 года. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.



— Мы ведем переговоры с АО «Трансмашхолдинг», лизинговыми компаниями для того, чтобы к концу 2024 года принять решение о начале закупки. В первой партии мы купим два-четыре состава, посмотрим, как они себя покажут в эксплуатации. И до 2028 или 2029 года есть намерение полностью обновить весь парк, — цитирует ТАСС слова Травникова.

