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В Новосибирске планируют заменить вагоны метро — когда появятся новые составы

В 2031 году истечет срок эксплуатации действующих вагонов

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Сейчас идут переговоры с поставщиком

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В Новосибирской парк вагонов метро планируют обновить до 2029 года. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

— Мы ведем переговоры с АО «Трансмашхолдинг», лизинговыми компаниями для того, чтобы к концу 2024 года принять решение о начале закупки. В первой партии мы купим два-четыре состава, посмотрим, как они себя покажут в эксплуатации. И до 2028 или 2029 года есть намерение полностью обновить весь парк, — цитирует ТАСС слова Травникова.

Обновление поездов метрополитена необходимо, поскольку к 2031 году срок эксплуатации действующих вагонов будет истекать.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, почему до сих не могут запустить «Спортивную». По его словам, в документы для станции внесли изменения из-за замены оборудования.

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МетроТранспортНовосибирск
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