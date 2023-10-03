В Новосибирске планируют заменить вагоны метро — когда появятся новые составы

В Новосибирской парк вагонов метро планируют обновить до 2029 года. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.
— Мы ведем переговоры с АО «Трансмашхолдинг», лизинговыми компаниями для того, чтобы к концу 2024 года принять решение о начале закупки. В первой партии мы купим два-четыре состава, посмотрим, как они себя покажут в эксплуатации. И до 2028 или 2029 года есть намерение полностью обновить весь парк, — цитирует ТАСС слова Травникова.
Обновление поездов метрополитена необходимо, поскольку к 2031 году срок эксплуатации действующих вагонов будет истекать.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, почему до сих не могут запустить «Спортивную». По его словам, в документы для станции внесли изменения из-за замены оборудования.