«Делалось на ходу»: почему в Новосибирске до сих не могут запустить «Спортивную» — ответ мэра

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что в документы для станции метро «Спортивная» внесли изменения из-за замены оборудования. Поэтому объект до сих пор не разрешили ввести в эксплуатацию.
27 сентября на сессии Горсовета Новосибирска мэр заявил, что запустить «Спортивную» собираются в конце 2023 года. Сейчас на станции ведут работы, которые планируется завершить как можно скорее.
— Основные проблемы, касающиеся «Спортивной», — в документации и прохождении экспертизы. Сейчас наши специалисты плотно работают над этим с московскими. Были учтены изменения, которые нужно было внести. Делалось, что называется, на ходу. После вынесения санкций пришлось заменять комплектацию на нашу, отечественную, — отметил Анатолий Локоть.
Станцию «Спортивная» на левом берегу Новосибирска запланировали еще в 1980-е годы. Строить ее начали в 2019 году, хотя проект не смог пройти госэкспертизу с первого раза. Планировалось, что объект сдадут в 2022-м, но в апреле того года он был готов лишь на 75%. Подробнее об истории «Спортивной» читайте в этом материале.