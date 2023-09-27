«Делалось на ходу»: почему в Новосибирске до сих не могут запустить «Спортивную» — ответ мэра

27 сентября на сессии Горсовета Новосибирска мэр заявил, что запустить «Спортивную» собираются в конце 2023 года. Сейчас на станции ведут работы, которые планируется завершить как можно скорее.

— Основные проблемы, касающиеся «Спортивной», — в документации и прохождении экспертизы. Сейчас наши специалисты плотно работают над этим с московскими. Были учтены изменения, которые нужно было внести. Делалось, что называется, на ходу. После вынесения санкций пришлось заменять комплектацию на нашу, отечественную, — отметил Анатолий Локоть.

