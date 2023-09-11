Китайские миллиарды, небоскреб и сибирский «Крокус»: какой могла быть станция «Спортивная» — изучаем стройку длиной в 30 лет

О том, что инвестором может выступить китайская компания «Тяньчи», стало известно после визита полпреда СФО Анатолия Квашнина в Китай. Иностранные бизнесмены заинтересовались застройкой территории. Предполагалось, что китайская сторона вложит в реализацию 300 миллионов долларов. Проект получил неофициальное наименование по названию китайской компании. При этом сообщалось, что владельцы и учредитель фирмы — из России.

Тогда, в 2006 году, инженер проекта Новосибирского метрополитена ЗАО «Новосибирскметропроект» Владимир Романов рассказал НГС, какой могла быть новая станция. На чертеже, который датировался 1982 годом, был изображен крытый стадион, похожий на один из объектов московской Олимпиады. В вестибюле станции располагалось пять входов, каждый из них — на три двери. Построить здание можно было без остановки движения поездов на Ленинской линии.

