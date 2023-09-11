Китайские миллиарды, небоскреб и сибирский «Крокус»: какой могла быть станция «Спортивная» — изучаем стройку длиной в 30 лет

Станцию метро «Спортивная» на левом берегу Новосибирска запланировали еще в 1980-е годы. С тех пор ее воспринимали как транспортное приложение к более масштабным объектам, которые собирались строить рядом. Сложности территории и финансовый кризис тормозили проект. Но все-таки строители вышли на финишную прямую, и «Спортивную» собираются-таки запустить в этом году. НГС решил изучить историю станции и территории рядом с ней. Читайте в нашем материале, что там могло быть, но уже вряд ли появится.
Советское время
Как рассказал НГС сотрудник Новосибирского музея Константин Голодяев, станция «Спортивная» изначально входила в проект Ленинской линии метро. Еще в 1960-х годах на берегу Оби задумывали построить «Сибирские Лужники». Проект спортивного комплекса включал благоустроенную набережную и станцию.
— В 1970-е годы была возведена часть спортивных сооружений, в 1984 году начали строить и станцию метро «открытого типа». Осенью 1985 года была сдана силовая подстанция, но из-за нехватки финансирования строительство было остановлено, — объяснил НГС краевед.
В 2000-е годы проект пытались реанимировать, но начать строительство удалось только благодаря новой ледовой арене.
2006 год — китайский след и гостиница «люкс»
В 2006 году началось обсуждение проекта обустройства набережной на левом берегу. Там хотели возвести ряд торговых и развлекательных комплексов. Объем инвестиций, часть которых могли получить из Китая, составлял 1,6 миллиарда долларов.
О том, что инвестором может выступить китайская компания «Тяньчи», стало известно после визита полпреда СФО Анатолия Квашнина в Китай. Иностранные бизнесмены заинтересовались застройкой территории. Предполагалось, что китайская сторона вложит в реализацию 300 миллионов долларов. Проект получил неофициальное наименование по названию китайской компании. При этом сообщалось, что владельцы и учредитель фирмы — из России.
Тогда, в 2006 году, инженер проекта Новосибирского метрополитена ЗАО «Новосибирскметропроект» Владимир Романов рассказал НГС, какой могла быть новая станция. На чертеже, который датировался 1982 годом, был изображен крытый стадион, похожий на один из объектов московской Олимпиады. В вестибюле станции располагалось пять входов, каждый из них — на три двери. Построить здание можно было без остановки движения поездов на Ленинской линии.
— Над станцией возведут металлическую арочную конструкцию с переходом на платформу с другой стороны моста, а в последний момент, когда вся отделка будет завершена, уберут обшивку моста, — объяснил тогда Владимир Романов.
По предварительным прогнозам, строительство «Спортивной» обошлось бы в три раза дешевле обычной подземной станции. Самым дорогим оборудованием для нее Владимир Романов называл эскалаторы.
Из Китая в «Центр России»
В декабре 2006 года застройку берега Оби обсудили на градостроительном совете мэрии. Тогда озвучили планы по возведению бизнес-центров, гостиниц, крытой спортивной арены, многоуровневых парковок и жилых домов. Но осуществить их было нельзя без строительства пятикилометровой набережной. Проект переименовали в «Центр России».
Согласно концепции, на берегу планировали сохранить 60% зеленой зоны, и 40% застройки на территории в 225 гектаров. Заслуженный архитектор России, профессор кафедры НГАХА Геннадий Туманик раскрыл тогда детали проекта. Рядом с достроенной «Спортивной» собирались возвести бизнес-центр, торгово-выставочный комплекс и гипермаркет. Также около спортивной арены планировались гостиницы на 3 и 4 звезды на 300 номеров, на берегу — пятизвездочная на 500 номеров. Русло реки Тулы собирались очистить, а рядом с ней разместить научно-образовательный комплекс и аквапарк. Кроме этого, проект предусматривал жилой комплекс «Бугры», детский парк, ландшафтный парк и другие объекты.
Предполагалось, что инвесторам придется построить более 30 километров дорог, в том числе, шесть двухуровневых транспортных развязок, проложить коммуникации. Вложения оценили в 250 миллионов рублей. К 2008 году по планам хотели сдать гостиницу класса «люкс», гипермаркет, бизнес- и выставочный центр. Завершить строительство — в 2009 году.
Генеральным инвестором проекта называли компанию Dawnay Day Group, которая специализировалась на инвестициях в недвижимость и ценные бумаги в Европе, Индии, России и на Ближнем Востоке. Ожидалось, что соинвесторами будут компании из США, Швейцарии, Германии, Китая и России.
Проект «Крокус»
В январе 2008 года генеральный директор ЗАО «Крокус Интернешнал» Арас Агларов встретился с мэром Новосибирска Владимиром Городецким. Они обсудили проект строительства выставочного центра рядом с метромостом у законсервированной «Спортивной». Мэр заявил, что ее можно достроить.
По словам Араса Агларова, концепция проекта включала выставочный комплекс площадью 60 тысяч квадратных метров, бизнес-центр с гостиницей на 30 тысяч квадратов и торговый центр. Также в новосибирском «Крокусе» планировали создать концертный зал вместимостью от 1,5 до 3,5 тысячи человек. В концепции фигурировали 40-этажный небоскреб с гостиницей и бизнес-центром, многоуровневая парковка на 6900 мест, а общий уровень инвестиций составлял 500 миллионов долларов.
Уточнялось, что строительство могут начать осенью 2008 года. Владимир Городецкий обратил внимание на обеспечение комплекса транспортом. Ввод подразумевал расконсервирование станции метро «Спортивная», также требовалось построить дороги в пойме реки и двухуровневую развязку на выезде с Октябрьского моста на Горский. Часть затрат город был готов взять на себя.
2010 год — планы после кризиса
В марте 2010 года прошли публичные слушания об освоении территории площадью 492,7 гектара между Октябрьским и Бугринским мостами (который тогда еще не был построен и назывался Оловозаводским).
На первом участке планировали достроить «Спортивную», где ранее хотели возвести и коммерческие здания «Крокуса». В итоге проект заморозили, но в мэрии заявили, что компания от участка не отказалась. По состоянию на 2012 год он все еще был заморожен. После коммерческой застройки предлагалось возвести спортивный комплекс со стадионом на 40 тысяч зрителей. Также в спортивной части хотели обустроить вертолетную площадку. Жилищное строительство запланировали вдоль реки Тулы. При этом архитектор Владимир Ермишкин, автор Генерального плана Новосибирска за 2007 год, предположил, что освоение территории начнут не скоро:
— Она не очень привлекательна для инвесторов. В городе много площадок, которые освоить куда дешевле.
В 2014 году стало известно, что группа компаний РАТМ задумала строительство футбольного стадиона вместимостью 17–18 тысяч зрителей. Работы оценивали в 100 миллионов евро. По словам президента холдинга Эдуарда Тарана, проект комплекса Arena готовили «по заказу города». В качестве площадки рассматривали место рядом с недостроенной «Спортивной» или территорию бывшего аэропорта «Северный». Но в департаменте строительства и архитектуры заявили, что «данный вопрос на комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков не рассматривался по причине отсутствия заявления от девелопера».
2016 год — приказ Путина
В мае 2016 Владимир Путин поручил построить в Новосибирске спортивный комплекс для чемпионата мира по хоккею среди молодежных команд.
— Если начнется строительство ледового дворца спорта в районе Горского жилмассива, то разморозка станции метро «Спортивная» будет весьма актуальна. В связи с этим надо будет решать целый комплекс инфраструктурных вопросов, — заявил тогда мэр Анатолий Локоть.
В том же году площадку будущей «Арены» посетили помощник президента России Игорь Левитин и заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков. Рядом планировали открыть федеральный олимпийский центр хоккея с четырьмя катками, школу-интернат, общежития для спортсменов и торгово-развлекательный центр. При этом обустройство «Спортивной» оценивали в 700 миллионов. В качестве срока сдачи ЛДС называли 2021 год.
А станции все нет
В итоге строить новую станцию начали в 2019 году, хотя проект не смог с первого раза пройти госэкспертизу. Сообщалось, что объект сдадут в 2022 году. Но в апреле того года станция была готова на 75%. Также изменилась стоимость работ: в 2019 году их оценивали в 2,7 миллиарда рублей, а к 2022 году цена поднялась примерно на 300 миллионов.
Как сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска в сентябре, чтобы ввести станцию в эксплуатацию, нужно, чтобы проектная документация прошла экспертизу. Этим занимается заказчик строительства — МП «Метро Мир». Власти уточнили, что стоимость работ с учетом НДС составляет 4 000 506 600 рублей в уровне цен 2022 года.
— В сентябре текущего года планируется направить откорректированную проектную документацию на повторную государственную экспертизу. Срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2023 года, — ответили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Полная стоимость строительства станет известна после прохождения госэкспертизы.
Ледовую арену на берегу Оби сдали в эксплуатацию в декабре 2022 года. В него уже переехала новосибирская хоккейная команда «Сибирь». Читайте, как спортсмены выиграли свой первый домашний первый матч на новом льду.