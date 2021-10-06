В Новосибирске скончался известный архитектор Владимир Ермишкин — у него был коронавирус

Сегодня, 6 октября, заседание архитектурного совета Новосибирска началось с минуты молчания — стало известно, что от коронавируса скончался известный архитектор Владимир Ермишкин.

— В составе архитекторов потери понесли. Владимир Викторович Ермишкин — автор Генерального плана Новосибирска за 2007 год, один из авторов. Он наибольший вклад внес в этот документ развития города, который одним из первых был принят в стране. К сожалению, ушел из жизни. Тот же самый ковид, который по многим семьям прошелся. Потеряли мы Владимира Викторовича, — сообщили во время заседания.