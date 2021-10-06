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СрочноСкончался известный новосибирец. У него был ковид
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В Новосибирске скончался известный архитектор Владимир Ермишкин — у него был коронавирус

Об этом стало известно на заседании архитектурного совета

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Владимир Ермишкин был директором проектной компании «Н-ск Градстрой-2002»

Владимир Ермишкин был директором проектной компании «Н-ск Градстрой-2002»

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Умер известный архитектор Владимир Ермишкин

Сегодня, 6 октября, заседание архитектурного совета Новосибирска началось с минуты молчания — стало известно, что от коронавируса скончался известный архитектор Владимир Ермишкин.

— В составе архитекторов потери понесли. Владимир Викторович Ермишкин — автор Генерального плана Новосибирска за 2007 год, один из авторов. Он наибольший вклад внес в этот документ развития города, который одним из первых был принят в стране. К сожалению, ушел из жизни. Тот же самый ковид, который по многим семьям прошелся. Потеряли мы Владимира Викторовича, — сообщили во время заседания.

Редакция НГС выражает соболезнования родным и близким Владимира Ермишкина.

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Владимир Ермишкин был директором проектной компании «Н-ск Градстрой-2002». В 2014 году он рассказывал НГС, как строители отказываются от красивого в пользу дешевого и почему у нас не строят здания как в Дубае.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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