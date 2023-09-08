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Тема дняНовосибирцы жалуются на выбросы из ИК-18
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«Пощекотали нервишки»: «Сибирь» выиграла первый матч на новом ЛДС — трибуны ревели

Игра была очень напряженной, болельщики признаются: матч стоило посетить

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Хоккеисты «Сибири» победили «Барыс» со счетом 1:0

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Сегодня, 7 сентября, на новой ледовой арене в Новосибирске прошел первый домашний матч ХК «Сибирь» в сезоне 2023–2024 Континентальной хоккейной лиги. Новосибирские спортсмены боролись за победу с хоккеистами из казахстанской команды «Барыс». Игру болельщики охарактеризовали как напряженную и волнительную. Фанаты хоккея ушли довольные, хотя до серии буллитов не было заброшено ни одной шайбы. Игра завершилась в пользу новосибирцев со счетом 1:0 (0:0,0:0,0:0,2:1бул). Читайте в нашем фоторепортаже о том, какая атмосфера была на игре и почему сибиряки сорвали себе голоса.

Игра стартовала в 19:30, но преданные болельщики начали стекаться к площадке толпами, когда еще не было и 18 часов. Многие из них — в экипировке с эмблемами любимой команды

Игра стартовала в 19:30, но преданные болельщики начали стекаться к площадке толпами, когда еще не было и 18 часов. Многие из них — в экипировке с эмблемами любимой команды

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Гостей новой арены ждало предматчевое шоу. Оно началось в 19:10

Гостей новой арены ждало предматчевое шоу. Оно началось в 19:10

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Болельщики не могли не разглядеть характерную снежинку

Болельщики не могли не разглядеть характерную снежинку

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А еще на новом ЛДС сегодня почтили память хоккеистов «Локомотива», которые погибли 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе

А еще на новом ЛДС сегодня почтили память хоккеистов «Локомотива», которые погибли 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе

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В память о трагедии была траурная трибуна с майками погибших игроков

В память о трагедии была траурная трибуна с майками погибших игроков

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Первое символичное вбрасывание прошло с участием губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

Первое символичное вбрасывание прошло с участием губернатора Новосибирской области Андрея Травникова

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Игра была напряженной — в первом периоде сибирских хоккеистов отправляли на штрафную скамью за нарушения

Игра была напряженной — в первом периоде сибирских хоккеистов отправляли на штрафную скамью за нарушения

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Снеговик сопровождал почетных гостей матча

Снеговик сопровождал почетных гостей матча

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Второй период закончился ничьей. Как и третий

Второй период закончился ничьей. Как и третий

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Игрокам назначили овертайм, но даже в нем победителя определить не удалось

Игрокам назначили овертайм, но даже в нем победителя определить не удалось

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Атмосфера была накалена до предела. Трибуны буквально ревели, требуя у любимой команды долгожданную шайбу

Атмосфера была накалена до предела. Трибуны буквально ревели, требуя у любимой команды долгожданную шайбу

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Сибиряки несколько раз приближались к победе, но все было мимо

Сибиряки несколько раз приближались к победе, но все было мимо

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Лишь по буллитам удалось определить победителя. Победную шайбу новосибирцам принес Тэйлор Бек

Лишь по буллитам удалось определить победителя. Победную шайбу новосибирцам принес Тэйлор Бек

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Болельщики признались в конце игры: несмотря на потраченные нервы и сорванные голоса поход на эту первую в ЛДС игру того стоил.<br /><br />— Пощекотали мы себе нервишки! Сибирь! Вперед! — поделился эмоциями болельщик Михаил.

Болельщики признались в конце игры: несмотря на потраченные нервы и сорванные голоса поход на эту первую в ЛДС игру того стоил.

— Пощекотали мы себе нервишки! Сибирь! Вперед! — поделился эмоциями болельщик Михаил.

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Довольные и счастливые новосибирцы пошли домой

Довольные и счастливые новосибирцы пошли домой

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Таким образом, после матча болельщики столпились возле арены: это могли заметить те, кто проезжал в это время мимо.

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