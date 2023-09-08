«Пощекотали нервишки»: «Сибирь» выиграла первый матч на новом ЛДС — трибуны ревели

Сегодня, 7 сентября, на новой ледовой арене в Новосибирске прошел первый домашний матч ХК «Сибирь» в сезоне 2023–2024 Континентальной хоккейной лиги. Новосибирские спортсмены боролись за победу с хоккеистами из казахстанской команды «Барыс». Игру болельщики охарактеризовали как напряженную и волнительную. Фанаты хоккея ушли довольные, хотя до серии буллитов не было заброшено ни одной шайбы. Игра завершилась в пользу новосибирцев со счетом 1:0 (0:0,0:0,0:0,2:1бул). Читайте в нашем фоторепортаже о том, какая атмосфера была на игре и почему сибиряки сорвали себе голоса.