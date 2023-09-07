Болельщики «Сибири» застряли возле нового ЛДС после первого матча — фото столпотворения

Толпа болельщиков собралась вечером 7 сентября у новой ледовой «Арены» в Новосибирске после матча с «Барысом» из Астаны. Фотографии в редакцию прислал читатель, побывавший на игре.
— Игра была хорошей, сама ледовая «Арена» — тоже получилась отличной. Но вот это столпотворение немного омрачило впечатления, — заявил читатель.
Первый домашний матч ХК «Сибирь» в новом сезоне КХЛ оказался скуден на шайбы: за три периода соперники не смогли поразить ворота оппонента. Все решилось в серии послематчевых буллитов: новосибирская команда оказалась сильнее.
Сезон у «Сибири» начался с выездного поражения 1:2 омскому «Авангарду», а во второй игре команде удалось переиграть «Барыс» в овертайме в Астане со счетом 5:4. Таким образом, у новосибирской команды в активе сейчас две победы и одно поражение.
Репортаж журналиста НГС о первой игре КХЛ на новой ледовой «Арене» мы опубликуем в ближайшее время.
Главный администратор клуба болельщиков хоккейного клуба «Сибирь» Екатерина Хлапова умерла 29 августа — в день, когда ХК провел матч в ЛДС «Сибирь», который назвал «прощальным».