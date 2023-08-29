Творилась история: хоккеисты провели прощальный матч в ЛДС «Сибирь» — как это было

Вечером 29 августа в Новосибирске прошел хоккейный матч в ЛДС «Сибирь». Участники хоккейного клуба «Сибирь» объявили событие «прощальным» — ХК переехал на новую арену, которая находится на улице Немировича-Данченко.
В анонсе матча в группе хоккейного клуба уточняется, что на территории ЛДС «Сибирь» прошел гала-матч спортсмена Егора Миловзорова, посвященный завершению карьеры хоккеиста. В ледовом дворце спорта «творилась история», указано в сообщении.
Корреспондент НГС Настасья Медведева вместе с новосибирцами пришла посмотреть на игру хоккеистов и записала видео с матча. На спортивном событии работал фудкорт и присутствовал талисман хоккейной команды Снеговик.
Матч проходил в формате двух периодов по 30 минут. На официальном сайте ХК «Сибирь» указано, что на площадке ЛДС играли команда «Синих», в состав которой вошли новосибирские воспитанники клуба, а также «Белых» — в ней находились хоккеисты, которые играли с Егором Миловзоровым в «Сибири» и других командах.
В первом периоде матча лидировали игроки «Синих», но ко второму периоду преимущество получили спортсмены команды «Белых». Матч выиграла команда «Белых» со счетом 11:10.
— 5 000 болельщиков пришли сегодня на прощание с ЛДС «Сибирь» и посмотреть гала-матча Егора Миловзорова, — сообщили в официальной группе ХК «Сибирь» во «ВКонтакте».
В середине августа в Новосибирске состоялось официальное открытие многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена». В честь праздника на площадке прошел выставочный хоккейный матч.