Огонь и лед: в Новосибирске открылась новая ледовая арена — 12 атмосферных фото

13 августа в Новосибирске состоялось официальное открытие многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена». В рамках мероприятия внутри спортивного сооружения прошел выставочный хоккейный матч, праздничную программу также подготовили на прилегающей к ЛДС территории.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с новосибирцами посетил официальное открытие арены. Публикуем атмосферные фотографии с праздничного события.
Первые сваи для ледовой арены забили в сентябре 2019 года, сдать спортивный объект планировалось осенью 2022 года. О том, как проходила официальная церемония открытия, НГС рассказывал в онлайн-трансляции.