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Огонь и лед: в Новосибирске открылась новая ледовая арена — 12 атмосферных фото

Внутри ЛДС состоялся выставочный матч

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В Новосибирске состоялось официальное открытие многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена».

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13 августа в Новосибирске состоялось официальное открытие многофункциональной ледовой арены «Сибирь-Арена». В рамках мероприятия внутри спортивного сооружения прошел выставочный хоккейный матч, праздничную программу также подготовили на прилегающей к ЛДС территории.


Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе с новосибирцами посетил официальное открытие арены. Публикуем атмосферные фотографии с праздничного события.

В рамках открытия на льду ледовой арены появился герб России.

В рамках открытия на льду ледовой арены появился герб России.

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Талисман хоккейной команды «Сибирь» выступил перед жителями Новосибирска. Он сыграл на пианино в виде шайбы.

Талисман хоккейной команды «Сибирь» выступил перед жителями Новосибирска. Он сыграл на пианино в виде шайбы.

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Зрители арены увидели выступление фигуристов до начала хоккейного матча.

Зрители арены увидели выступление фигуристов до начала хоккейного матча.

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На праздничном событии присутствовали тысячи новосибирцев.

На праздничном событии присутствовали тысячи новосибирцев.

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В день открытия ледовую арену посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Советский хоккеист Владислав Третьяк подарил главе региона футболку с надписью СССР и своей фамилией.

В день открытия ледовую арену посетил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Советский хоккеист Владислав Третьяк подарил главе региона футболку с надписью СССР и своей фамилией.

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Андрей Травников выходил на лед к хоккеистам. Он и Владислав Третьяк сбросили шайбу.

Андрей Травников выходил на лед к хоккеистам. Он и Владислав Третьяк сбросили шайбу.

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Первый гол забил Алексей Донцов из сборной России.

Первый гол забил Алексей Донцов из сборной России.

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В конце матча команда Белоруссии обыграла команду России со счетом 1:3.

В конце матча команда Белоруссии обыграла команду России со счетом 1:3.

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После хоккейного матча в Новосибирске в честь открытия ЛДС выступила певица Жанет.

После хоккейного матча в Новосибирске в честь открытия ЛДС выступила певица Жанет.

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Около ледовой арены устроили шоу. Горожане смогли увидеть трюки с огнем.

Около ледовой арены устроили шоу. Горожане смогли увидеть трюки с огнем.

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В конце праздничной программы состоялось выступление DJ Smash. Его концерт прошел на уличной площадке.

В конце праздничной программы состоялось выступление DJ Smash. Его концерт прошел на уличной площадке.

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Первые сваи для ледовой арены забили в сентябре 2019 года, сдать спортивный объект планировалось осенью 2022 года. О том, как проходила официальная церемония открытия, НГС рассказывал в онлайн-трансляции.

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