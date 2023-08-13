Началась церемония. Как в Новосибирске открывают «Сибирь-Арену» — онлайн

10 августа начали продавать билеты на открытие «Сибирь-Арены». После объявления о старте продаж официальный сайт перестал работать из-за большого количества заявок. Тогда в пресс-службе объяснили, что одномоментно приходило более 100 тысяч запросов.



Когда продажи возобновили, то бесплатные билеты разобрали за 10 минут. А самые предприимчивые начали продавать их через сервисы объявлений, в Министерстве спорта просили такие билеты не покупать.