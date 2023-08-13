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Началась церемония. Как в Новосибирске открывают «Сибирь-Арену» — онлайн

Первый матч состоится между сборными России и Белоруссии

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В Новосибирске сегодня, 13 августа, торжественном открывают новый ЛДС. Сотни людей собрались в ледовом дворце, чтобы посмотреть первый официальный матч на «Сибирь-Арене» между командами сборных России и Белоруссии. НГС в режиме онлайн рассказывает, как проходит церемония.

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Началась церемония открытия

Началась церемония открытия. На лед вышли фигуристы.

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У входа на ЛДС собралась толпа, сообщает журналист НГС Анастасия Медведева. Новосибирцы выстроились в очередь, чтобы попасть на новую арену.

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По коридору арены гуляет попугай с символикой команды «Сибирь» 

По коридору арены гуляет попугай с символикой команды «Сибирь» 

Посетители выстроились в очередь за едой

Посетители выстроились в очередь за едой

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У входа на ЛДС дежурят спецслужбы

У входа на ЛДС дежурят спецслужбы

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Для посетителей арены выступают музыканты, передает журналист НГС.

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В день открытия ЛДС для новосибирцев придумали разные зоны. Например, можно записать видео на память, вытянуть предсказание, купить мерч «Сибири», поиграть в хоккей и футбол.

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Шоу-открытие внутри арены должно начаться в 15:40. Матч между сборными России и Белоруссии запланирован на 16:30. В конце празднования, начиная с 21:00, все желающие смогут посетить концерт DJ SMASH и заслуженной артистки Республики Беларусь Жанет.

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В Новосибирске на открытие «Сибирь-Арены» собралась пробка. Тысячи жителей решили побывать на первом официальном матче на новом ЛДС сборных России и Белоруссии.

Затор тянется от перекрестка улиц Геодезической и проспекта Карла Маркса до парковки у ЛДС.

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Судьи начали прокатывать лед, люди понемногу начинают собираться на арене, но внутри пока еще пусто, передает наш журналист с места события.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Анастасия Медведева / NGS.RU

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10 августа начали продавать билеты на открытие «Сибирь-Арены». После объявления о старте продаж официальный сайт перестал работать из-за большого количества заявок. Тогда в пресс-службе объяснили, что одномоментно приходило более 100 тысяч запросов.

Когда продажи возобновили, то бесплатные билеты разобрали за 10 минут. А самые предприимчивые начали продавать их через сервисы объявлений, в Министерстве спорта просили такие билеты не покупать.

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Так выглядит новая раздевалка хоккейного клуба «Сибирь»

Так выглядит новая раздевалка хоккейного клуба «Сибирь»

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Внутри «Сибирь-Арена» выглядит величественно. Там 11 июля молодежная хоккейная команда «Сибирские снайперы» провела свою первую тренировку на льду.

В конце июля хоккеисты команды «Сибирь» официально переехали в новый ЛДС

В конце июля хоккеисты команды «Сибирь» официально переехали в новый ЛДС

Для заливки льда власти купили специальную машину, лот на нее стоил <nobr>15 миллионов</nobr> рублей

Для заливки льда власти купили специальную машину, лот на нее стоил 15 миллионов рублей

Всего в новом ЛДС 10,5 тысячи посадочных мест

Всего в новом ЛДС 10,5 тысячи посадочных мест

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Давайте посмотрим первые фотографии со строительства ЛДС. Сваи для будущей арены вбили в 2019 году, а сдать объект планировали к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти в 2023 году, но чемпионат в России отменили.

В сентябре строители вбили первые сваи, так начиналось строительство ледовой арены

В сентябре строители вбили первые сваи, так начиналось строительство ледовой арены

Зимой 2021 года объект был готов на 35%, сдать арену обещали летом 2022 года. Стройка затянулась, были проблемы и с дорогами к новой арене: главу «МЕТРО МиРа» обвинили в добыче песка для дороги к ЛДС из Оби. Все о деле Александра Мысика мы собрали в одном сюжете.

Так стройка выглядела ночью в 2021 году

Так стройка выглядела ночью в 2021 году

В 2023 году эксплуатирующая организация начала прием помещений спортивного объекта.

Объект ввели в эксплуатацию в 2023 году

Объект ввели в эксплуатацию в 2023 году

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