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В очереди на матч: на открытие «Сибирь-Арены» собралась пробка

Билеты на ЛДС раскупили за 10 минут

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Автомобилисты встали в пробку

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В Новосибирске на открытие «Сибирь-Арены» собралась пробка. Тысячи жителей решили побывать на первом официальном матче на новом ЛДС сборных России и Белоруссии.

Затор тянется от перекрестка улиц Геодезическая и проспекта Карла Маркса до парковки у ЛДС.

Торжественное открытие ЛДС запланировано на 15:40

Торжественное открытие ЛДС запланировано на 15:40

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Шоу-открытие внутри арены должно начаться в 15:40. Матч между сборными запланирован на 16:30. В конце празднования, начиная с 21:00, все желающие смогут посетить концерт DJ SMASH и заслуженной артистки Республики Беларусь Жанет.

10 августа начали продавать билеты на открытие «Сибирь-Арены». После объявления о старте продаж официальный сайт перестал работать из-за большого количества заявок. Тогда в пресс-службе объяснили, что одномоментно приходило более 100 тысяч запросов.

Когда продажи возобновили, то бесплатные билеты разобрали за 10 минут. А самые предприимчивые начали продавать их через сервисы объявлений, в министерстве спорта просили такие билеты не покупать.

Рядом с ЛДС находится станция метро «Спортивная», ее открытие перенесли на октябрь этого года.

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