В очереди на матч: на открытие «Сибирь-Арены» собралась пробка

В Новосибирске на открытие «Сибирь-Арены» собралась пробка. Тысячи жителей решили побывать на первом официальном матче на новом ЛДС сборных России и Белоруссии.
Затор тянется от перекрестка улиц Геодезическая и проспекта Карла Маркса до парковки у ЛДС.
Шоу-открытие внутри арены должно начаться в 15:40. Матч между сборными запланирован на 16:30. В конце празднования, начиная с 21:00, все желающие смогут посетить концерт DJ SMASH и заслуженной артистки Республики Беларусь Жанет.
10 августа начали продавать билеты на открытие «Сибирь-Арены». После объявления о старте продаж официальный сайт перестал работать из-за большого количества заявок. Тогда в пресс-службе объяснили, что одномоментно приходило более 100 тысяч запросов.
Когда продажи возобновили, то бесплатные билеты разобрали за 10 минут. А самые предприимчивые начали продавать их через сервисы объявлений, в министерстве спорта просили такие билеты не покупать.
Рядом с ЛДС находится станция метро «Спортивная», ее открытие перенесли на октябрь этого года.