«Работа кропотливая, подгонять не надо»: мэр объяснил, почему ввод станции метро «Спортивная» перенесли на октябрь

Ввод станции метро «Спортивная» перенесли на октябрь из-за подготовки документов — об этом сегодня, 15 июня, во время пресс-конференции заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
— Физическое состояние станции «Спортивная» — оно высокое, и, более того, планируем, что к концу июня — начала июля все основные работы по физике будут выполнены. Основная проблема — получение экспертизы в Москве. Там несколько этапов. О прохождении их регулярно оповещаем, — заверил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Один из основных этапов, по его словам, уже пройден.
— Сегодня загрузка произошла по двум другим этапам. Работа ведется достаточно кропотливая, подгонять, наверное, не надо. Важно не ошибиться, важно учесть всю проблематику и получить на все вопросы исчерпывающие ответы. Чтобы акт введения был узаконен, легитимен. Конечно, стараемся синхронизировать все виды транспорта, — добавил мэр. — Это пересадочный узел, а не просто станция, для тех, кто в ЛДС приехал. Это пересадочный узел, и здесь синхронизация необходима. Над этим сейчас работают.
Он подчеркнул, что к Дню города полноценно заработает парк «Арена».
На прошлой неделе на станции метро «Спортивная» в Новосибирске смонтировали и установили первый указатель.