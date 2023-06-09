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На станции метро «Спортивная» установили первое табло — как оно выглядит и что на нем есть

Табло смонтировали в вестибюле станции

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Табло выглядит современнее, чем на других станциях

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На станции метро «Спортивная» в Новосибирске смонтировали и установили первый указатель. Он указывает направление в сторону правого берега.

— В вестибюле смонтировали первый указатель для удобства пассажиров. Он полностью соответствует системе городской навигации в метрополитене, располагается на самом видном месте, — сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области (ТУАД).

На табло указаны все станции метро, расположенные на правом берегу, переходы к поездам второй, Дзержинской линии. Табло электронное, на нем есть указатели как на русском, так и на английском языках.

Указатель представляет собой экран с подсветкой. Буквы на нем довольно крупные для удобства пассажиров. Такие же указатели разместят на всех входах и выходах к метро на новой станции.

Информацию на указателях будут дублировать и дополнять уточнениями о том, какие объекты находятся рядом с выходом из метрополитена.

Все навигационные табло подрядчик планирует смонтировать и разместить в первой декаде июля. Также на строящейся станции уже стоят информационные лайтбоксы. Их наполнят информацией тоже в первой декаде июля.

Ранее НГС писал, что в Новосибирске после 2030 года может появиться новая линия метро. На ней будет 13 станций.

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