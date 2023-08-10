«Более 100 тысяч запросов». Сайт новосибирского ЛДС сломался после начала продажи билетов на первый матч

10 августа в Новосибирске начали продавать билеты на открытие нового ЛДС в 13:00. После объявления о старте продаж официальный сайт перестал работать из-за большого количества заявок.
— Специалисты уже работают. Как только мы объявили о начале продажи билетов, техническая группа контролировала работу сайта, нам поступают одномоментно более 100 тысяч запросов. Мы старались сделать всё необходимое, чтобы этого не случилось, — рассказала НГС пресс-секретарь «Сибирь-Арены» Анастасия Степченко.
По словам пресс-службы, специалисты готовились к подобному, но сервер не выдержал. Ажиотаж на матчи Сибири всегда высокий, а в этот раз билеты бесплатные. Сотрудники надеются исправить технические неполадки в ближайшее время.
Первый официальный матч на «Сибирь-Арене» состоится 13 августа между командами сборных России и Белоруссии. Билеты можно купить на официальном сайте. Часть разыграют в социальных сетях ГАУ НСО «Сибирь-Арена» и на спортивных локациях во время празднования Дня физкультурника, который пройдет 12 августа в парке «Арена» рядом с ЛДС.
Недавно хоккеисты новосибирской команды «Сибирь» официально переехали в новый ЛДС. Спортсмены показали старую раздевалку.