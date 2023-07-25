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Хоккеисты «Сибири» переехали в новый ЛДС — как они там обживаются

В соцсетях клуба опубликовали видео сборов команды в старом ЛДС и размещения в новом

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Хоккеисты осваиваются в раздевалке нового ЛДС

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Хоккеисты новосибирской команды «Сибирь» официально переехали в новый ЛДС. Об этом сообщили в телеграм-канале и на странице клуба во «ВКонтакте».

На видеозаписи, размещенной в соцсети, хоккеисты готовятся к переезду на новое место и показывают старую раздевалку.

Там члены команды собирают вещи, пакуют коробки и укладывают в машину. Хоккеисты тепло отзываются о старом Ледовом дворце и перечисляют, что ожидают от новой площадки, а тренер говорит напутственные речи.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Хоккеисты попрощались со старым ЛДС

Видео: группа «ХК Сибирь (Новосибирская область)» в социальной сети «ВКонтакте»

На новом месте хоккеисты делятся впечатлениями, рассказывают о том, как посетили обновленную раздевалку. В телеграм-канале клуба разместили небольшой фрагмент, на котором хоккеисты находятся на льду нового ЛДС и, по-видимому, готовятся к очередной тренировке.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Команда на новом льду

Видео: телеграм-канал «ХК "Сибирь"»

Ранее, 3 июля, первым старую арену покинул Снеговик. В соцсетях опубликовали трогательное видео об этом.

ХоккейЛДССибирьКомандаПереездНовосибирск
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