Хоккеисты «Сибири» переехали в новый ЛДС — как они там обживаются

Хоккеисты новосибирской команды «Сибирь» официально переехали в новый ЛДС. Об этом сообщили в телеграм-канале и на странице клуба во «ВКонтакте».
На видеозаписи, размещенной в соцсети, хоккеисты готовятся к переезду на новое место и показывают старую раздевалку.
Там члены команды собирают вещи, пакуют коробки и укладывают в машину. Хоккеисты тепло отзываются о старом Ледовом дворце и перечисляют, что ожидают от новой площадки, а тренер говорит напутственные речи.
На новом месте хоккеисты делятся впечатлениями, рассказывают о том, как посетили обновленную раздевалку. В телеграм-канале клуба разместили небольшой фрагмент, на котором хоккеисты находятся на льду нового ЛДС и, по-видимому, готовятся к очередной тренировке.
Ранее, 3 июля, первым старую арену покинул Снеговик. В соцсетях опубликовали трогательное видео об этом.